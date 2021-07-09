Haberler Galatasaray Galatasaray Okan Kocuk'un Giresunspor'a transferini resmen açıkladı!

Galatasaray Okan Kocuk'un Giresunspor'a transferini resmen açıkladı!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Okan Kocuk'un Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'a transferini resmen açıkladı. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapıan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Okan Kocuk’un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 21:14 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 21:32
Galatasaray Okan Kocuk'un Giresunspor'a transferini resmen açıkladı!

Galatasaray, bir süredir Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor ile idmanlara çıkan Okan Kocuk'un ayrılığını resmen duyurdu.

Sarı kırmızılılardan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde oldu;



FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR
Okan Kocuk, ayrlığına ilişkin beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Fatih Terim daha güçlü dönmem için bu transfere izin verdi. Fatih Hoca'nın izninin ardından transfer gerçekleşti. Beni Galatasaray'a getiren Fatih Hocam'dır. Teşekkür ederim. Fernando Muslera da çok şey öğretti. İkisine de teşekkür ederim." dedi.

SON DAKİKA