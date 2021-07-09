Galatasaray Okan Kocuk'un Giresunspor'a transferini resmen açıkladı!

Galatasaray, bir süredir Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor ile idmanlara çıkan Okan Kocuk'un ayrılığını resmen duyurdu.

Sarı kırmızılılardan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde oldu;





FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR

Okan Kocuk, ayrlığına ilişkin beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Fatih Terim daha güçlü dönmem için bu transfere izin verdi. Fatih Hoca'nın izninin ardından transfer gerçekleşti. Beni Galatasaray'a getiren Fatih Hocam'dır. Teşekkür ederim. Fernando Muslera da çok şey öğretti. İkisine de teşekkür ederim." dedi.