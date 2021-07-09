Onyekuru veda etti

Galatasaray'da üç kez kiralık forma giyen Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe veda etti. 24 yaşındaki oyuncu, "Her şey için teşekkürler ve başarılar" notuyla Fatih Terim ile olan fotoğrafını yayınladı. 4.3 milyon euro'luk satın alma bedeli için Monaco'dan indirim alamayan Galatasaray, Nijeryalı futbolcunun transferinden vazgeçmişti. Galatasaray'da 71 maçta forma giyen Onyekuru, 22 gol kaydederken 12 asist yaptı. Sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayarak kulüp kariyerindeki 2 kupayı da burada elde etti.
KADIKÖY KOŞUSU İÇİN TEŞEKKÜRLER
Galatasaray taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan Henry Onyekuru'nun vedası sarı-kırmızılı taraftarları üzerken dün sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı. İşte o mesajlardan bazıları:
Elbet bir gün buluşacağız. @atavratdidie
Kadıköy koşusu için teşekkürler Onyekuru @disiaslannn9
Hiç bitmesin diye sevdiğim bir şarkıydın ama her şeyin bir sonu olduğunu unutmuşum yolun açık olsun Henry Onyekuru... @atavraterim1905
Şimdiden özlem çekiyorum.. @uAcemiledrs
Arma için mücadele edenler unutulmaz. @barosreyiz
Galatasaray'da üç kez kiralık forma giyen Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe veda etti. 24 yaşındaki oyuncu, "Her şey için teşekkürler ve başarılar" notuyla Fatih Terim ile olan fotoğrafını yayınladı. 4.3 milyon euro'luk satın alma bedeli için Monaco'dan indirim alamayan Galatasaray, Nijeryalı futbolcunun transferinden vazgeçmişti. Galatasaray'da 71 maçta forma giyen Onyekuru, 22 gol kaydederken 12 asist yaptı. Sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayarak kulüp kariyerindeki 2 kupayı da burada elde etti.