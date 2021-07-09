Onyekuru veda etti

Galatasaray'da üç kez kiralık forma giyen Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe veda etti. 24 yaşındaki oyuncu, "Her şey için teşekkürler ve başarılar" notuyla Fatih Terim ile olan fotoğrafını yayınladı. 4.3 milyon euro'luk satın alma bedeli için Monaco'dan indirim alamayan Galatasaray, Nijeryalı futbolcunun transferinden vazgeçmişti. Galatasaray'da 71 maçta forma giyen Onyekuru, 22 gol kaydederken 12 asist yaptı. Sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayarak kulüp kariyerindeki 2 kupayı da burada elde etti.



KADIKÖY KOŞUSU İÇİN TEŞEKKÜRLER



Galatasaray taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan Henry Onyekuru'nun vedası sarı-kırmızılı taraftarları üzerken dün sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı. İşte o mesajlardan bazıları:



Elbet bir gün buluşacağız. @atavratdidie

Kadıköy koşusu için teşekkürler Onyekuru @disiaslannn9

Hiç bitmesin diye sevdiğim bir şarkıydın ama her şeyin bir sonu olduğunu unutmuşum yolun açık olsun Henry Onyekuru... @atavraterim1905

Şimdiden özlem çekiyorum.. @uAcemiledrs

Arma için mücadele edenler unutulmaz. @barosreyiz