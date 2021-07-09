Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

Galatasaray, başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasına devam ederken, gündemine önemli isimleri almaya devam ediyor. Bununla beraber Cimbom, forvet hattına yapılacak takviyeler için de çalışmalarına başladı.
Mevcut kadrosunda Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'i barından Galatasaray'ın, forvet hattına bir takviye daha yapmak istediği iddia edilirken, daha önce de gündemde olan Shon Weissman isminin tazeliğini koruduğu kaydedildi.
İspanya'nın AS gazetesinde konu ile ilgili özel bilgileri paylaşan Roberto Antolin, sarı kırmızılıların yıldız golcüye ilgisinin devam ettiğini doğruladı. Galatasaray'ın Shon Weissman'a olan ilgisine dair son detaylar okuyuculara şu şekilde aktarıldı;