Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, gündeme bir çok isim gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere şu anda Galatasaray'ın forvet seçeneklerinde Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed var. Cimbom, geçtiğimiz dönemlerde bu mevki için Shon Weissman'ı istemişti ancak transfer gerçekleşmemişti. İspanya As Gazetesi'nden Roberto Antolin, konu ile ilgili önemli bir yazıyı kaleme aldı. İspanyol gazeteci, Galatasaray'ın Shon Weissman'a ilgisinin devam ettiğini doğrularken, oyuncunun geleceğine ilişkin önemli notları okuyucularıyla paylaştı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 18:38 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 18:40
Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

Galatasaray, başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasına devam ederken, gündemine önemli isimleri almaya devam ediyor. Bununla beraber Cimbom, forvet hattına yapılacak takviyeler için de çalışmalarına başladı.

Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

Mevcut kadrosunda Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'i barından Galatasaray'ın, forvet hattına bir takviye daha yapmak istediği iddia edilirken, daha önce de gündemde olan Shon Weissman isminin tazeliğini koruduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

İspanya'nın AS gazetesinde konu ile ilgili özel bilgileri paylaşan Roberto Antolin, sarı kırmızılıların yıldız golcüye ilgisinin devam ettiğini doğruladı. Galatasaray'ın Shon Weissman'a olan ilgisine dair son detaylar okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

"Shon Weissman'ın menajeriyle yaptığım konuşmada bana, 'Şu anda dürüst olmak gherekirse Shon'un, tatilin tadını çıkarmasını ve futboldan uzaklaşmasını bekliyorum. Valladolid ile çalışmalarına başlamadan transfer düşünmesini istemiyorum. Gelecekte ne olacak bilmiyorum. O kulübü ve Valladolid taraftarını seviyor.' demişti.

Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

Gelecek sezon İspanya 2. Ligi'nde mücadele edecek Shon Weissman'ın yeniden 1. ligde oynama arzusu var mı bilmiyoruz. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa önündeki seçenekler belli. Ya La Liga'ya gidecek, ya Bundesliga'ya gidecek, ya da Türkiye Süper Ligi'ne transfer olacak.

Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

Shon Weissman'ın menajeriyle geçtiğimiz hafta konuşmuştum ve transferin akıbetine ilişkin önemli bilgiler aldım. Bilindiği üzere o, Valladolid tarihinin en pahalı transferi. Ancak bir gerçek daha var ki Shon Weissman'ın menajeri, hem oyuncusu hem de kulübü için kendisine gelecek en faydalı teklife açık.

Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

G.SARAY'IN TEKLİFİ SICAKLIĞINI KORUYOR
İsrailli golcünün resmi olmasa da sözlü aldığı bir teklif var. Türkiye Süper Ligi'nden Galatasaray ile adı daha önce de anılıyordu ve bu teklif şu anda sıcaklığını koruyor. Türk takımında şu anda Radamel Falcao var ve o, hücumda önemli bir figür. Kolombiyalı golcü yönetime takımda kalmak istediğini de bildirdi.

Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

Galatasaray ile beraber Eintracht Frankfurt da kendisini isteyen kulüplerden biri. Rafael Santos Borré ile sözleşme imzaladılar ancak Weissman için de istekliler. Bununla beraber Union Berlin'in de ilgisi bulunuyor.

Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

Son olarak Getafe de Weissman için kapıyı çalan takımlardan biri. İspanyol ekibi, Weissman için 2 milyon euroluk bir teklif sunmuştu ancak bu teklif reddedildi. Teklifin İspanyol basınında gündeme gelmesiyle beraber Gatafeli yetkililer bu girişimi yalanladı.

Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

TEK BİR SEÇENEKLE ONAY VERECEKLER
Yaz uzun ve transfer sezonunda da her an işler değişebilir. İnanın, birkaç saat içinde bile sürpriz gelişmeler olabiliyor. Ancak İsrailli golcünün menajeriyle yaptığım konuşmada söylediği net bir durum vardı. Eğer Weissman - Real Valladolid ve menajeri için uygun bir teklif gelirse, satış kabul edilecek."

Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

SHON WEISSMAN KİMDİR?
14 Şubat 1996'de İsrail Haifa şehrinde dünyaya gelen Shon Weissman, kariyerine Maccabi Haifa'nın altyapısında başladı. Daha sonra Hapoel Acre, Maccabi Netanya, Kiryat Shmona, Wolfsberger ve Real Valladolid formaları giydi. Weissman, kariyeri boyunca 183 müsabakada rol alırken 68 gol, 16 asist üretmişti.

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