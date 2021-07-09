Galatasaray'ın Shon Weissman ilgisi devam ediyor! İspanyol gazeteci böyle yazdı...

"Shon Weissman'ın menajeriyle yaptığım konuşmada bana, 'Şu anda dürüst olmak gherekirse Shon'un, tatilin tadını çıkarmasını ve futboldan uzaklaşmasını bekliyorum. Valladolid ile çalışmalarına başlamadan transfer düşünmesini istemiyorum. Gelecekte ne olacak bilmiyorum. O kulübü ve Valladolid taraftarını seviyor.' demişti.

Gelecek sezon İspanya 2. Ligi'nde mücadele edecek Shon Weissman'ın yeniden 1. ligde oynama arzusu var mı bilmiyoruz. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa önündeki seçenekler belli. Ya La Liga'ya gidecek, ya Bundesliga'ya gidecek, ya da Türkiye Süper Ligi'ne transfer olacak.