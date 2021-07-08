Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | Gs haberleri

MARIO RUI İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Sol bek arayan Galatasaray'ın, Mario Rui için Napoli ile anlaştığı ileri sürüldü. Galatasaray'ın Portekizli sol bek için 5 milyon Euro ve bonus ödeyeceği, oyuncuya da yıllık 3 milyon euro vereceği ifade edildi.

LUDWIG AUGUSTINSSON Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin boşluğunu kapatmak için sol bek arayışlarını sürdürüyor. Gündeme son olarak Ludwig Augustinsson geldi. Yeni Asır'da yer alan habere göre Cimbom, Alman ekibi Werder Bremen'de oynayan Ludwig Augustinsson'a kanca attı. İsveç Milli Takımı'yla EURO 2020'de de görev yapan 27 yaşındaki sol bek, Werder Bremen'i istemiyor.