Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | Gs haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon sakatlıklar ve cezalardan büyük problem yaşayan Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim ile gerçekleştirdiği toplantılarda transfer listesini değerlendiriyor. Listeye yeni isimler de eklendi. Mario Lemina, Paulinho ve İsmail Çokçalış sarı kırmızılı ekibin gündemindeki yerini aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 09:57
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | GS haberleri

İSMAİL ÇOKÇALIŞ

Galatasaray, Bursaspor forması giyen genç sağ bek İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı. Genç futbolcu ile Fatih Terim bir görüşme yaptı. Terim, 21 yaşındaki oyuncuya kendisinden uzun vadede faydalanmak istediğini belirtti. Bursaspor ile temaslar devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | GS haberleri

BERKAN KUTLU

Galatasaray, Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Berkan Kutlu için Aytemiz Alanyaspor ile pazarlık aşamasında. Fatih Terim'in genç futbolcuyu çok beğendiği ve takımda görmek istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | GS haberleri

BÜNYAMİN BALCI

Sağ beke yerli bir rotasyon oyuncusu arayan Galatasaray'da gündeme son olarak Bünyamin Balcı geldi. Genç futbolcu için Antalyaspor ile görüşmeler dahi başladı. Öte yandan Fenerbahçe'de Bünyamin ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | GS haberleri

ALASSANE NDAO

Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray, Feghouli'nin yüksek maliyetinden de çıkmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip kanata takviye yapmak istiyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Fatih Karagümrük forması giyen Alassane Ndao Galatasaray'ın radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiraladığı ve büyük bir katkı aldığı Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürüyor. Joao Mario ile ilgilenen Benfica, yıldız futbolcuyu kadrosuna katması halinde transferin önü açılacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | GS haberleri

MARIO RUI

İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Sol bek arayan Galatasaray'ın, Mario Rui için Napoli ile anlaştığı ileri sürüldü. Galatasaray'ın Portekizli sol bek için 5 milyon Euro ve bonus ödeyeceği, oyuncuya da yıllık 3 milyon euro vereceği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | GS haberleri

LUDWIG AUGUSTINSSON

Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin boşluğunu kapatmak için sol bek arayışlarını sürdürüyor. Gündeme son olarak Ludwig Augustinsson geldi. Yeni Asır'da yer alan habere göre Cimbom, Alman ekibi Werder Bremen'de oynayan Ludwig Augustinsson'a kanca attı. İsveç Milli Takımı'yla EURO 2020'de de görev yapan 27 yaşındaki sol bek, Werder Bremen'i istemiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | GS haberleri

PAULINHO

Galatasaray'dan yıllık 4 milyon euro para talep eden Brezilyalı yıldız, indrime gitti. Paulinho, 3 milyon euro yıllık ücret ve 1 buçuk milyon euro imza parası istiyor. Galatasaray pazarlıkları sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | GS haberleri

MARIO LEMINA

Galatasaray'ın eski futbolcularından Mario Lemina yeniden sarı kırmızılı ekibin takibine girdi. Galatasaray, menajeri aracılığı ile Lemina'nın durumunu sordu. Sezonu Fulham'da tamamlayan ve bonservisi Southampton'da bulunan yıldız isimde kolaylık sağlanması halinde sarı kırmızılı formayı giyecek.

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