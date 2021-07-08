Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Mario Lemina, Paulinho, İsmail Çokçalış... | Gs haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
İSMAİL ÇOKÇALIŞ
Galatasaray, Bursaspor forması giyen genç sağ bek İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı. Genç futbolcu ile Fatih Terim bir görüşme yaptı. Terim, 21 yaşındaki oyuncuya kendisinden uzun vadede faydalanmak istediğini belirtti. Bursaspor ile temaslar devam ediyor.
BERKAN KUTLU
Galatasaray, Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Berkan Kutlu için Aytemiz Alanyaspor ile pazarlık aşamasında. Fatih Terim'in genç futbolcuyu çok beğendiği ve takımda görmek istediği ifade edildi.