Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! 47 yıl önce...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulübe imza attığı ilk günden bu yana tam 47 sene geçti. 8 Temmuz 1974 yılında Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olan Terim,

sarı-kırmızılı kulüpte tam 19 kupa kaldırırken, Avrupa kupası kazanan ilk Türk teknik direktör olarak da adını tarihe yazdırmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 8 Temmuz tarihibi unutmayarak Terim anısına sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

"Galatasarayımızın tarihine geçecek başarıların ilk adımı, 47 yıl önce bugün gönüllere atılan #TarihiDeğiştirenİmza ile başlamıştı." başlığıyla yayınlanan videoda, Terim'in ilk imzasını attığı günden bu yana yaşadığı başarılara yer verildi.