Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! 47 yıl önce...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulübe imza attığı ilk günden bu yana tam 47 sene geçti. 8 Temmuz 1974 yılında Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olan Terim,
sarı-kırmızılı kulüpte tam 19 kupa kaldırırken, Avrupa kupası kazanan ilk Türk teknik direktör olarak da adını tarihe yazdırmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 8 Temmuz tarihibi unutmayarak Terim anısına sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.
"Galatasarayımızın tarihine geçecek başarıların ilk adımı, 47 yıl önce bugün gönüllere atılan #TarihiDeğiştirenİmza ile başlamıştı." başlığıyla yayınlanan videoda, Terim'in ilk imzasını attığı günden bu yana yaşadığı başarılara yer verildi.
Galatasarayımızın tarihine geçecek başarıların ilk adımı, 47 yıl önce bugün gönüllere atılan #TarihiDeğiştirenİmza ile başlamıştı.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2021
8 Temmuz 1974 | Efsanemiz @fatihterim, Adana Demirspor'dan Galatasaray'a resmi imzayı attı. ✍️ pic.twitter.com/qlXqiryWwq