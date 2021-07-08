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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! 47 yıl önce...

Galatasaray'da 19 kupa kazanan, Türkiye'de Avrupa kupası kazanan ilk teknik direktör olan, Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, Galatasaray'a ilk imzasını atalı 47 sene geçti. Bu tarihi günü unutmayan sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından video paylaşarak efsane hocası Fatih Terim'i onurlandırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 11:06
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! 47 yıl önce...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulübe imza attığı ilk günden bu yana tam 47 sene geçti. 8 Temmuz 1974 yılında Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olan Terim,
sarı-kırmızılı kulüpte tam 19 kupa kaldırırken, Avrupa kupası kazanan ilk Türk teknik direktör olarak da adını tarihe yazdırmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 8 Temmuz tarihibi unutmayarak Terim anısına sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

"Galatasarayımızın tarihine geçecek başarıların ilk adımı, 47 yıl önce bugün gönüllere atılan #TarihiDeğiştirenİmza ile başlamıştı." başlığıyla yayınlanan videoda, Terim'in ilk imzasını attığı günden bu yana yaşadığı başarılara yer verildi.

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