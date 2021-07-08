Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber! PSV maçında...

Güney Amerika kıtasında Copa America heyecanı sürüyor... Brezilya ve Arjantin'in finalde karşılaşacağı turnuvada Uruguay çeyrek finalde elenmişti. Galatasaray'a kalecisi Fernando Muslera'dan da müjdeli haber geldi.

Hürriyet'in haberine göre Muslera, milli takımının çeyrek finalde elenmesi nedeniyle Türkiye'ye erken gelecek. Halen ailesiyle birlikte tatilde olan Muslera, 14 Temmuz'da İstanbul'da olacak. Deneyimli eldiven, Galatasaray'ın 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı maçta forma giyebilecek.