Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber! PSV maçında...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber! PSV maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri... Uruguay Milli Takımı'nın Copa America'da kalesini koruyan Fernando Muslera'dan sarı-kırmızılı takıma iyi haber geldi. Başarılı eldiven, takımının kupadan elenmesiyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçına yetişecek. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 10:07
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber! PSV maçında...

Güney Amerika kıtasında Copa America heyecanı sürüyor... Brezilya ve Arjantin'in finalde karşılaşacağı turnuvada Uruguay çeyrek finalde elenmişti. Galatasaray'a kalecisi Fernando Muslera'dan da müjdeli haber geldi.

Hürriyet'in haberine göre Muslera, milli takımının çeyrek finalde elenmesi nedeniyle Türkiye'ye erken gelecek. Halen ailesiyle birlikte tatilde olan Muslera, 14 Temmuz'da İstanbul'da olacak. Deneyimli eldiven, Galatasaray'ın 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı maçta forma giyebilecek.

SON DAKİKA