Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu teklifi ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu teklifi ortaya çıktı!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Younes Belhanda'nın yerine 10 numara arayışlarını sürdürürken, gündemine Rumen futbolcu Nicolae Stanciu'yu almıştı. Çek basını, sarı-kırmızılıların yıldız isim için Slavia Prag'la görüşmelere başladığını duyurdu. Çek kulübüyle masaya oturan Galatasaray yönetiminin Stanciu için yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:16
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu teklifi ortaya çıktı!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde imzaları bir bir açıklamak isteyen Galatasaray ile ilgili Çekya'dan sıcak bir haber geldi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu teklifi ortaya çıktı!

Çek basınının önde gelen spor sitelerinden iDNES, Galatasaray'ın Slavia Prag'ın 10 numarası Nicolae Stanciu için temaslara başladığını yazdı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu teklifi ortaya çıktı!

4.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ!
Sarı-kırmızılıların oyuncu için 4,5 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğu ancak Çek kulübünün daha yüksek bir bedel beklediği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu teklifi ortaya çıktı!

Öte yandan oyuncunun peşinde Arap yarımadasından bir kulübün de olduğu belirtilirken, devre arasında Trabzonspor'un da futbolcu için görüşmeler yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu teklifi ortaya çıktı!

Slavia Prag'ın 2019 yazında Al Ahli'den 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Rumen ofansif orta saha oyuncusu, Çekya'da 85 maça çıkarken 20 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

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