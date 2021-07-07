Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu teklifi ortaya çıktı!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde imzaları bir bir açıklamak isteyen Galatasaray ile ilgili Çekya'dan sıcak bir haber geldi.
Çek basınının önde gelen spor sitelerinden iDNES, Galatasaray'ın Slavia Prag'ın 10 numarası Nicolae Stanciu için temaslara başladığını yazdı.
4.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ!
Sarı-kırmızılıların oyuncu için 4,5 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğu ancak Çek kulübünün daha yüksek bir bedel beklediği kaydedildi.