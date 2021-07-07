Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Mostafa Mohamed'in Radamel Falcao korkusu... (GS spor haberi)

Haberde, "Mustafa Muhammed'in, Olimpiyatlar'da Mısır Milli Takımı'nı temsil etme fikrinden vazgeçmesi, yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da kalmayı tercih etmesi nedeniyle oldu. Galatasaray onun Tokyo'ya gitmesine izin verdi ancak oyuncu ikinci sezonuna hazırlandığı Galatasaray'da formasını Radamel Falcao'ya kaptırmamak için kampta kalma kararı aldı. Zira Mustafa Muhammed takımdaki pozisyonunu kaybetmek istemiyor." ifadeleri yer aldı.

"KENDİMİ KANITLAMALIYIM"

Haberde, Mısır Futbol Federasyonu yetkililerinin Mustafa Muhammed'le defalarca görüştüğü ve onu milli takıma katılma konusundaki zorunluluk nedeniyle uyardığı da belirtildi. Ancak buna rağmen Muhamed'in Teknik Direktör Shawky Gharib'e, "Yeni takımımla sorun yaşamak istemiyorum. Kendimi hocama kanıtlamak için Galatasaray kampında kalmaya ve çalışmaya devam etmeliyim" dediği de öne sürüldü.