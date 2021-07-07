Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Mostafa Mohamed'in Radamel Falcao korkusu... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Mostafa Mohamed'in Radamel Falcao korkusu... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'in, milli takıma katılmamasının nedeni ortaya çıktı. Yönetim, Mohamed'e Olimpiyatlar için milli takıma gitmesine izin verdi ancak Mohamed katılmamayı tercih etti. İşte Mohamed'in milli takıma katılmamasının sebebi ve flaş Radamel Falcao detayı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:37 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:25
Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Mostafa Mohamed'in Radamel Falcao korkusu... (GS spor haberi)

Galatasaray'a geçen sezon transfer olan ve gösterdiği başarılı performansla Falcao'dan formayı kapan Mustafa Muhammed hakkında Mısır'da yaşanan "Milli" tartışma bitmek bilmiyor.

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Mostafa Mohamed'in Radamel Falcao korkusu... (GS spor haberi)

Mısır Milli Takım Teknik Direktörü Shawky Gharib, hem Liverpool oyuncusu Muhammed Salah'ın hem de Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed'in kulüplerinden izin alamadıkları için Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır forması giyemeyeceğini açıklamıştı. Ancak Mısır basını işin perde arkasında farklı bir gerekçe olduğunu iddia etti.

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Mostafa Mohamed'in Radamel Falcao korkusu... (GS spor haberi)

POZİSYONUNU KORUMAK İSTİYOR

Akşam'ın derlediği haberde Mısır basını, Gharib'in iddialarının tam tersine Galatasaray'ın Mustafa'ya izin verdiğini ancak oyuncunun Tokyo'ya gitmek istemediğini iddia etti.

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Mostafa Mohamed'in Radamel Falcao korkusu... (GS spor haberi)

Haberde, "Mustafa Muhammed'in, Olimpiyatlar'da Mısır Milli Takımı'nı temsil etme fikrinden vazgeçmesi, yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da kalmayı tercih etmesi nedeniyle oldu. Galatasaray onun Tokyo'ya gitmesine izin verdi ancak oyuncu ikinci sezonuna hazırlandığı Galatasaray'da formasını Radamel Falcao'ya kaptırmamak için kampta kalma kararı aldı. Zira Mustafa Muhammed takımdaki pozisyonunu kaybetmek istemiyor." ifadeleri yer aldı.

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Mostafa Mohamed'in Radamel Falcao korkusu... (GS spor haberi)

"KENDİMİ KANITLAMALIYIM"

Haberde, Mısır Futbol Federasyonu yetkililerinin Mustafa Muhammed'le defalarca görüştüğü ve onu milli takıma katılma konusundaki zorunluluk nedeniyle uyardığı da belirtildi. Ancak buna rağmen Muhamed'in Teknik Direktör Shawky Gharib'e, "Yeni takımımla sorun yaşamak istemiyorum. Kendimi hocama kanıtlamak için Galatasaray kampında kalmaya ve çalışmaya devam etmeliyim" dediği de öne sürüldü.

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Mostafa Mohamed'in Radamel Falcao korkusu... (GS spor haberi)

23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla geçen sezon çıktığı 17 maçta 9 gol (8 lig, 1 kupa) atmayı başarmıştı.

Son dakika spor haberi: O gerçek ortaya çıktı! Mostafa Mohamed'in Radamel Falcao korkusu... (GS spor haberi)

"BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Mısır Teknik Direktörü Shawky Gharib, Muhammed'in olimpiyat kadrosunda yer almamasının kendisini çok üzdüğünü söyledi. On Time radyosunda bir programa katılan Gharib, golcü oyuncunun tüm maçlarda kendisiyle birlikte olduğunu ancak Japonya'da yer almayacak olmasından büyük üzüntü duyduğunu vurguladı.

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