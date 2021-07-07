Son dakika spor haberi: Kendisi açıkladı! Etebo Galatasaray'a dönecek mi? (GS haberi)

Galatasaray'ın geçen sezon Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve Sarı-Kırmızılı takıma dönme ihtimalinin de olduğunu belirtti.
"EN BÜYÜKLERDEN BİRİNDE OYNADIM"
Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynamak benim için iyi bir tecrübeydi. Şimdilik sezon öncesi için Stoke City'ye dönmek zorundayım.
"TEK BAŞIMA KARAR ALAMAM"
İngiltere'de bir sözleşmem var ve neler olacağını göreceğiz. Şu anda tek başıma karar veremem, teknik direktörümle geleceğim hakkında konuşmam lazım.