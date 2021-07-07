Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Kendisi açıkladı! Etebo Galatasaray'a dönecek mi? (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Kendisi açıkladı! Etebo Galatasaray'a dönecek mi? (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar iç transferde de Emre Akbaba ve Arda Turan ile yeni sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı oyuncu Etebo da verdiği bir röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:41
Son dakika spor haberi: Kendisi açıkladı! Etebo Galatasaray'a dönecek mi? (GS haberi)

Galatasaray'ın geçen sezon Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve Sarı-Kırmızılı takıma dönme ihtimalinin de olduğunu belirtti.

Son dakika spor haberi: Kendisi açıkladı! Etebo Galatasaray'a dönecek mi? (GS haberi)

"EN BÜYÜKLERDEN BİRİNDE OYNADIM"
Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynamak benim için iyi bir tecrübeydi. Şimdilik sezon öncesi için Stoke City'ye dönmek zorundayım.

Son dakika spor haberi: Kendisi açıkladı! Etebo Galatasaray'a dönecek mi? (GS haberi)

"TEK BAŞIMA KARAR ALAMAM"
İngiltere'de bir sözleşmem var ve neler olacağını göreceğiz. Şu anda tek başıma karar veremem, teknik direktörümle geleceğim hakkında konuşmam lazım.

Son dakika spor haberi: Kendisi açıkladı! Etebo Galatasaray'a dönecek mi? (GS haberi)

"GALATASARAY'DA OLABİLİRİM, BİLMİYORUM"
Gelecek sezon Galatasaray'da olup olmayacağımı, yeni bir takıma gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Transfer döneminde her şey olabilir.

Son dakika spor haberi: Kendisi açıkladı! Etebo Galatasaray'a dönecek mi? (GS haberi)

"SON GÜN VERMEK ACI VERİCİYDİ"
Şampiyonluğu son günde, sadece gol farkıyla vermiş olmak gerçekten acı vericiydi. Şampiyonluğa ulaşmak için her şeyimizi verdik, bu yüzden üzücü oldu.

Son dakika spor haberi: Kendisi açıkladı! Etebo Galatasaray'a dönecek mi? (GS haberi)

29 MAÇTA SÜRE ALDI
Geçen sezon Galatasaray'da 29 maçta 1531 dakika süre alan Nijeryalı oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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