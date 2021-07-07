Son dakika spor haberi: Kendisi açıkladı! Etebo Galatasaray'a dönecek mi? (GS haberi)

Galatasaray'ın geçen sezon Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve Sarı-Kırmızılı takıma dönme ihtimalinin de olduğunu belirtti.

"EN BÜYÜKLERDEN BİRİNDE OYNADIM"

Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynamak benim için iyi bir tecrübeydi. Şimdilik sezon öncesi için Stoke City'ye dönmek zorundayım.