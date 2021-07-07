Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Göztepe'de istiyordu! Galatasaray'ın eski yıldızı Linnes'e flaş talip

Son dakika spor haberi: Göztepe'de istiyordu! Galatasaray'ın eski yıldızı Linnes'e flaş talip

Son dakika spor haberi... Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes'in peşinde ülkesi Norveç'in takımlarından Valerenga düştü. Valerenga Sportif Direktörü Jorgen Ingebrigtsen yaptığı açıklamada 29 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak istediğini belirtti. Tecrübeli futbolcuyu İzmir ekibi Göztepe'nin istediği de biliniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 20:54
Son dakika spor haberi: Göztepe'de istiyordu! Galatasaray'ın eski yıldızı Linnes'e flaş talip

Jorgen Ingebrigtsen, "Olursa onu kadromuza katmayı çok istiyoruz, cevabını bekliyoruz. O pozisyonda iki oyuncumuzu kaybettik, 2 yeni transfere ihtiyacımız var" dedi.

Galatasaray'da iki lig şampiyonluğu kazanan Linnes, 2016 yılında Molde'den transfer edilmişti. Linnes, Galatasaray'da 146 maça çıkarken, 5 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

GÖZTEPE'DE İSTİYORDU!

Galatasaray formasıyla 4.5 yıldır mücadele eden ve Süper Lig'deki deneyimiyle dikkat çeken Linnes'in de Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı biliniyordu. Göztepe'nin kurumsal yapısı, yeni stadı, taraftar profili ve İzmir şehrinin avantajını Norveçli yıldıza hatırlatan yönetim, oyuncuya cazip bir teklif de sundu. Martin Linnes'in yönetimden düşünmek için biraz süre istediği ve kararını en kısa sürede ileteceği iddia edildi.

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