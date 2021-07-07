Haberler Galatasaray Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'ın Gedson transferi Joao Mario'ya bağlı!

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'ın Gedson transferi Joao Mario'ya bağlı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da gündem orta saha transferi. Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında yer alıyor. Aslan'ın bu transferi ise Joao Mario'ya bağlı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'ın Gedson transferi Joao Mario'ya bağlı!

Cimbom Gedson Fernandes'e kavuşuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Portekizli yıldızı yeniden kadrosuna katıyor. Artık transferin önünde ufak engeller kaldı.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'ın Gedson transferi Joao Mario'ya bağlı!

MUTLU SON ÇOK YAKIN

Takvim'in haberine göre; Yönetim, Gedson'un ardından Benfica'yı da büyük oranda ikna etmeyi başardı. Benfica, Inter'den Joao Mario'yu alır almaz Gedson'u bırakacak.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'ın Gedson transferi Joao Mario'ya bağlı!

OPSİYON 8-10 MİLYON EURO

Cimbom 2 milyon Euro karşılığında Gedson'u 1 yıllığına kiralayacak. Satın alma opsiyonunun ise 8-10 milyon Euro arasında olacağı ifade ediliyor.

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