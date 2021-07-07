Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'ın Gedson transferi Joao Mario'ya bağlı!

Cimbom Gedson Fernandes'e kavuşuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Portekizli yıldızı yeniden kadrosuna katıyor. Artık transferin önünde ufak engeller kaldı.
MUTLU SON ÇOK YAKIN
Takvim'in haberine göre; Yönetim, Gedson'un ardından Benfica'yı da büyük oranda ikna etmeyi başardı. Benfica, Inter'den Joao Mario'yu alır almaz Gedson'u bırakacak.
OPSİYON 8-10 MİLYON EURO
Cimbom 2 milyon Euro karşılığında Gedson'u 1 yıllığına kiralayacak. Satın alma opsiyonunun ise 8-10 milyon Euro arasında olacağı ifade ediliyor.