Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'ın Gedson transferi Joao Mario'ya bağlı!

Takvim'in haberine göre; Yönetim, Gedson'un ardından Benfica 'yı da büyük oranda ikna etmeyi başardı. Benfica, Inter'den Joao Mario 'yu alır almaz Gedson'u bırakacak.

OPSİYON 8-10 MİLYON EURO

Cimbom 2 milyon Euro karşılığında Gedson'u 1 yıllığına kiralayacak. Satın alma opsiyonunun ise 8-10 milyon Euro arasında olacağı ifade ediliyor.