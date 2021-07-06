Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi! İşte yapılan teklif

Kritik PSV Eindhoven maçı öncesi orta alanda büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi.

Scout ekibinin önerdiği ve geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Malili futbolcu için El Ahly kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi. Ancak Mısır kulübünün birçok takımın gündeminde olan Dieng için 8 milyon Euro istediği belirlendi.