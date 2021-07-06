Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi! İşte yapılan teklif

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi! İşte yapılan teklif

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon averajla kaçan şampiyonluğu bu sezon isterken, planlamalarını bu yönde yapıyor. Transfer girişimlerini de hızlandıran Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı PSV maçı öncesi özellikle orta sahada yaşanan sıkıntıyı çözmek istiyor. Galatasaraylı kurmaylar, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Malili futbolcu Aliou Dieng için Al Ahly'e teklifini yaptı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi! İşte yapılan teklif

Kritik PSV Eindhoven maçı öncesi orta alanda büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi! İşte yapılan teklif

Scout ekibinin önerdiği ve geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Malili futbolcu için El Ahly kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi. Ancak Mısır kulübünün birçok takımın gündeminde olan Dieng için 8 milyon Euro istediği belirlendi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi! İşte yapılan teklif

Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Terim'in ısrarla istediği 23 yaşındaki futbolcuyu bitirmek için pazarlıklara devam ediyor. Mısır basını, El Ahly'nin bu sezon Aliou Dieng'i mutlaka satacağını belirtiliyor.

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