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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da beklenen oldu! Mbaye Diagne transfer izni aldı

Galatasaray'da yüksek maliyeti nedeniyle satış listesine konan Mbaye Diagne'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Son iki sezondur sırasıyla Club Brugge ve West Bromwich'te kiralık olarak forma giyen Senegalli golcünün, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Mbaye Diagne'nin transfer görüşmeleri yapmak için teknik heyetten izin aldığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 14:49 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 15:00
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da beklenen oldu! Mbaye Diagne transfer izni aldı

Galatasaray'a geldiği ilk sezon attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Mbaye Diagne, daha sonraki sezonlarda disiplinsiz davranışları ve performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Teknik direktör Fatih Terim'le sorunlar yaşayan Senegalli golcü, 2019-2020 sezonunda Club Brugge'e, geçtiğimiz sezonun devre arasında ise West Bromwich'e kiralanmıştı.

Bu takımlarda da beklentileri karşılayamayan Mbaye Diagne piyasa değerinde düşüş yaşarken, sarı-kırmızılı kulüp de yüksek maliyeti nedeniyle golcü oyuncuyu bir an önce satmak istiyor.

TEKNİK HEYETTEN İZİN ALDI

TRT Spor'un haberine göre; Diagne'nin de Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, transfer görüşmeleri yapmak için teknik heyetten izin aldığı kaydedildi.

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