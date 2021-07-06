Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da beklenen oldu! Mbaye Diagne transfer izni aldı

Galatasaray'a geldiği ilk sezon attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Mbaye Diagne, daha sonraki sezonlarda disiplinsiz davranışları ve performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Teknik direktör Fatih Terim'le sorunlar yaşayan Senegalli golcü, 2019-2020 sezonunda Club Brugge'e, geçtiğimiz sezonun devre arasında ise West Bromwich'e kiralanmıştı.

Bu takımlarda da beklentileri karşılayamayan Mbaye Diagne piyasa değerinde düşüş yaşarken, sarı-kırmızılı kulüp de yüksek maliyeti nedeniyle golcü oyuncuyu bir an önce satmak istiyor.

TEKNİK HEYETTEN İZİN ALDI

TRT Spor'un haberine göre; Diagne'nin de Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, transfer görüşmeleri yapmak için teknik heyetten izin aldığı kaydedildi.