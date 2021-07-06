Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Rumen 10 numara! Nicolae Stanciu ve Yacine Adli...

Ancak bu rakam fazla bulundu ve pazarlıklar devam ediyor" ifadesi kullanıldı. 22 lig şampiyonluğuna sahip olan Galatasaray'ın, geçmişte de Rumen orta saha oyuncusuyla ilgilendiği de not düşüldü. Ayrıca 28 yaşındaki futbolcu için Leeds United'ın da devreye girebileceği aktarıldı.