Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Rumen 10 numara! Nicolae Stanciu ve Yacine Adli...

Tam da Hagi ve Popescu'nun Türkiye'ye geldiği bir dönemde Galatasaray'la ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme düştü. İddia Çekya'dan geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, Nicolae Stanciu için Slavia Prag'la temas halinde olduğu ifade edildi.
Çekya'nın sport.cz sitesinde yer alan haberde, "Fortuna Ligi başlamadan önce son şampiyona zarar verecek bir transfer spekülasyonu su yüzüne çıktı. Türk kulübü Galatasaray Stanciu ile ilgileniyor. Slavia kilit oyunculardan birini kaybedebilir" denildi.
PAHALI BULUNDU
Ayrıca, Rumen orta saha için iki kulübün müzakere halinde olduğu dile getirilirken "Slavia Prag, Çek liginin en iyi yabancıları arasında yer alan Stanciu için 8 milyon Euro talep etti.