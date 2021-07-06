Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Rumen 10 numara! Nicolae Stanciu ve Yacine Adli...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Rumen 10 numara! Nicolae Stanciu ve Yacine Adli...

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim liderliğinde devam eden Galatasaray şu ana dek Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı. Birçok isimle görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılı kurmaylar son olarak, Slavia Prag forması giyen Nicolae Stanciu'yu listesine aldı. İki kulüp arasında görüşmelerin başladığı belirtilirken 28 yaşındaki oyuncu için Çeklerin 8 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Stanciu ile Leeds de ilgileniyor. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Rumen 10 numara! Nicolae Stanciu ve Yacine Adli... (Gs spor haberi)

Tam da Hagi ve Popescu'nun Türkiye'ye geldiği bir dönemde Galatasaray'la ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme düştü. İddia Çekya'dan geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, Nicolae Stanciu için Slavia Prag'la temas halinde olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Rumen 10 numara! Nicolae Stanciu ve Yacine Adli... (Gs spor haberi)

Çekya'nın sport.cz sitesinde yer alan haberde, "Fortuna Ligi başlamadan önce son şampiyona zarar verecek bir transfer spekülasyonu su yüzüne çıktı. Türk kulübü Galatasaray Stanciu ile ilgileniyor. Slavia kilit oyunculardan birini kaybedebilir" denildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Rumen 10 numara! Nicolae Stanciu ve Yacine Adli... (Gs spor haberi)

PAHALI BULUNDU
Ayrıca, Rumen orta saha için iki kulübün müzakere halinde olduğu dile getirilirken "Slavia Prag, Çek liginin en iyi yabancıları arasında yer alan Stanciu için 8 milyon Euro talep etti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Rumen 10 numara! Nicolae Stanciu ve Yacine Adli... (Gs spor haberi)

Ancak bu rakam fazla bulundu ve pazarlıklar devam ediyor" ifadesi kullanıldı. 22 lig şampiyonluğuna sahip olan Galatasaray'ın, geçmişte de Rumen orta saha oyuncusuyla ilgilendiği de not düşüldü. Ayrıca 28 yaşındaki futbolcu için Leeds United'ın da devreye girebileceği aktarıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Rumen 10 numara! Nicolae Stanciu ve Yacine Adli... (Gs spor haberi)

AHLI MACERASI KISA SÜRDÜ!
Romanya'da Alba Iulia, Vaslui ve Steaua Bükreş formaları giyen Nicolae Stanciu ardından Anderlecht, Sparta Prag ve Ahli'nin yolunu tuttu. Yarım sezon sonra Suudi Arabistan'dan da 4 milyon Euro'ya yeniden Prag'a döndü.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Rumen 10 numara! Nicolae Stanciu ve Yacine Adli... (Gs spor haberi)

TERiM UZUN ZAMANDIR İZLİYORDU
Nicolae Stanciu için nabız yoklayan Galatasaray'ın gündemindeki diğer orta saha Yacine Adli... Bordeaux'un küme düşürülmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, 20 yaşındaki yıldız adayının da peşine düşerken bu durum Fransa ve Cezayir'de ilgi gördü.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Rumen 10 numara! Nicolae Stanciu ve Yacine Adli... (Gs spor haberi)

Cezayir'den Le Buteur gazetesi, "Fatih Terim'in Galatasaray'ı, Adli'yle yakından ilgileniyor" diye yazdı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Rumen 10 numara! Nicolae Stanciu ve Yacine Adli... (Gs spor haberi)

FootMercato ise, "Fatih Terim'in Adli'ye ilgisi yeni değil. Terim, PSG'de geçirdiği süre boyunca da genç Cezayirli'yi takip ediyordu" bilgisini verdi.

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