Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli...

Son dakika Galatasaray haberleri...Spor Toto Süper Lig'i gol averajıyla 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Burak Elmas ve ekibinin gündeminde Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 14:29
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

BERKAN KUTLU

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta sahanın bonservis bedelini sordu. Alanya'nın 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Berkan için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

MERT ÇETİN

Galatasaray, Roma'da forma giyen Mert Çetin ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı ekip, Jose Mourinho'nun Mert hakkında vereceği kararı bekliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

KARIM HAFEZ

Mısır basınından "Mercatoday"in haberine göre Galatasaray, Malatyaspor'un Mısırlı sol beki Karim Hafez ile temasa geçti. Hafez, Galatasaray formasını giymeyi çok istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

ALIOU DIENG

Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi. Malili futbolcu için El Ahly kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

TOMAS RIBEIRO

Galatasaray savunmaya takviye yapmak için yeni bir ismi gündeme aldı. Record'da yer alan haberde; Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendirecek olan Galatasaray'ın, Portekiz ekibi Belenenses'te forma giyen Tomas Ribeiro'yu gündemine aldığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

DAVIDE SANTON

Tuttomercato'nun haberine göre transferde İtalya'ya yönelen Galatasaray, Davide Santon'u gündemine aldı. Galatasaray'ın birçok ismi gündemine aldığı belirtilen haberde bu isimlerden birinin de Santon olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

YACINE ADLI

Bordeaux'un küme düşürülmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, 20 yaşındaki yıldız adayının da peşine düşerken bu durum Fransa ve Cezayir'de ilgi gördü. Le Buteur gazetesi, "Fatih Terim'in Galatasaray'ı, Adli'yle yakından ilgileniyor" diye yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

NICOLAE STANCIU

sport.cz sitesinde yer alan haberde, "Fortuna Ligi başlamadan önce son şampiyona zarar verecek bir transfer spekülasyonu su yüzüne çıktı. Türk kulübü Galatasaray Stanciu ile ilgileniyor. Slavia kilit oyunculardan birini kaybedebilir" denildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli... | GS haberleri

RACHID GHEZZAL

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damga vuran Rachid Ghezzal, Beşiktaş ile görüşmeleri sürdürürken, Galatasaray da devreye girdi. Sarı kırmızılı ekip menajer ve kulübüyle temas halinde.

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