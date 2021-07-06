Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Davide Santon, Yacine Adli...

KARIM HAFEZ Mısır basınından "Mercatoday"in haberine göre Galatasaray, Malatyaspor'un Mısırlı sol beki Karim Hafez ile temasa geçti. Hafez, Galatasaray formasını giymeyi çok istiyor.

ALIOU DIENG Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi. Malili futbolcu için El Ahly kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi.