Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi açıklıyor! Barış Alper Yılmaz'ın menajeri duyurdu (GS spor haberi)

Galatasaray, Burak Elmas dönemindeki ilk resmi transferini yapıyor. Sarı kırmızılılar yaklaşık 1 hafta önce prensip anlaşmasına vardığı Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayacak.
Galatasaray, Burak Elmas dönemindeki ilk resmi transferini yapıyor. Sarı kırmızılılar yaklaşık 1 hafta önce prensip anlaşmasına vardığı Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayacak.
TÜM PÜRÜZLER KALDIRILDI
Galatasaray, Keçiörengücü ile el sıkışmasına rağmen, genç yıldızın eski kulübü Ankara Demirspor'un yüzde 25'lik payı transferin önünde engel oluşturmuştu. Ancak son yapılan görüşmelerin ardından tüm pürüzler kaldırıldı.
5 YILLIK İMZA ATMASI BEKLENİYOR
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Keçiörengücü forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray'a 5 yıllık imza atması bekleniyor. Akşam saatlerinde de Barış Alper'in transferi kulübün sosyal medya hesaplarından duyurulacak.