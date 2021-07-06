Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi açıklıyor! Barış Alper Yılmaz'ın menajeri duyurdu (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi açıklıyor! Barış Alper Yılmaz'ın menajeri duyurdu (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, yeni başkanı Burak Elmas dönemindeki ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor. Aslan, prensip anlaşmasına vardığı Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayacak. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 13:22
Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi açıklıyor! Barış Alper Yılmaz'ın menajeri duyurdu (GS spor haberi)

Galatasaray, Burak Elmas dönemindeki ilk resmi transferini yapıyor. Sarı kırmızılılar yaklaşık 1 hafta önce prensip anlaşmasına vardığı Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi açıklıyor! Barış Alper Yılmaz'ın menajeri duyurdu (GS spor haberi)

TÜM PÜRÜZLER KALDIRILDI

Galatasaray, Keçiörengücü ile el sıkışmasına rağmen, genç yıldızın eski kulübü Ankara Demirspor'un yüzde 25'lik payı transferin önünde engel oluşturmuştu. Ancak son yapılan görüşmelerin ardından tüm pürüzler kaldırıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi açıklıyor! Barış Alper Yılmaz'ın menajeri duyurdu (GS spor haberi)

5 YILLIK İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Keçiörengücü forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray'a 5 yıllık imza atması bekleniyor. Akşam saatlerinde de Barış Alper'in transferi kulübün sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi açıklıyor! Barış Alper Yılmaz'ın menajeri duyurdu (GS spor haberi)

BAŞKENT EKİBİNE 1.5 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılılar bu transfer için başkent kulübüne 1.5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca teknik direktör Fatih Terim'in belirleyeceği iki genç futbolcunun da kiralık olarak Keçiörengücü'ne gönderilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi açıklıyor! Barış Alper Yılmaz'ın menajeri duyurdu (GS spor haberi)

Radyospor'a konuşan Barış Alper Yılmaz'ın menajeri: ''Galatasaray ile anlaşmaya varıldı. Prodesürler hallediliyor. Hayırlı olsun diyebiliriz.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi açıklıyor! Barış Alper Yılmaz'ın menajeri duyurdu (GS spor haberi)

34 MAÇTA 8 GOL 5 ASİST

Rize Özel İdare Spor altyapısında adını duyuran Barış Alper Yılmaz, ardından Ankara Demirspor ve Keçiörengücü formalarını giydi. Geçen sezon 34 maçta 8 gol atıp 5 asist yapan genç yıldız hücumun her bölgesinde görev yapabiliyor.

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