Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Arda Turan ile sözleşme yeniledi!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar şu ana dek Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. İç transferde ise birçok oyuncusuyla sözleşme yenileyen Aslan, son imzayı Arda Turan'a attırdı.





Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Galatasaray, 'Kaptan Yuvasında' başlığıyla imzayı duyurdu. Arda Turan ise, "Ben Galatasaraylıyım, buranın evladıyım ve Galatasaray'ı seviyorum..." açıklamasını yaptı.