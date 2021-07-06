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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gedson Fernandes PSV maçında sahada!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacak olan Aslan, transferlerini de bu maça yetiştirmek için çabalıyor. Sarı kırmızılılara bu doğrultuda büyük bir müjde geldi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan Gedson Fernandes, yeniden kiralanıyor. Yıldız isim PSV maçında sahada olacak. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gedson Fernandes PSV maçında sahada!

Orta sahasını Aytaç Kara ile güçlendiren Galatasaray, bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferinde Beşiktaş'ın da devreye girdiği Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaştı. Sabah'ın haberine göre; Geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma Benfica'dan kiralık olarak gelen ve son maçlarda performansıyla alkış alan 22 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldı. Benfica ile de görüşmelerde çok önemli mesafe kat edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gedson Fernandes PSV maçında sahada!

SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO

Geçen sezon 500 bin Euro kiralama bedeli ödenen Benfica'ya bu kez 1 milyon Euro verileceği bildirildi. Ayrıca sözleşmesi 2023'te bitecek oyuncunun satın alma opsiyonu da 10 milyon Euro civarında olacak. Gedson'un, sarı-kırmızılıların 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında sahada olacağı kaydedildi.

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