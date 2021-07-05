Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz orta saha! Berkan Kutlu...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor formasıyla bu sezon dikkat çeken bir performansa imza atan 23 yaşındaki Berkan Kutlu'yu gündemine aldı.
Sabah'ın derlediği ve Salim Manav'ın A Spor canlı yayınında aktardığı bilgiye göre, Galatasaray ile Alanyaspor kulüpleri, Berkan Kutlu transferi için görüşmelere başladı. Akdeniz ekibinin en az 3 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
"İTALYA'DAN RAKİPLERİ VAR"
Salim Manav, "Galatasaray'ın ilgisi olduğu doğru. Berkan, geçen sezon Sion'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Ümit milli takımda da forma giyiyor. Galatasaray'ın bu transferde İtalya'dan da rakipleri var." dedi.