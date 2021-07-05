Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz orta saha! Berkan Kutlu...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor formasıyla bu sezon dikkat çeken bir performansa imza atan 23 yaşındaki Berkan Kutlu'yu gündemine aldı.

Sabah'ın derlediği ve Salim Manav'ın A Spor canlı yayınında aktardığı bilgiye göre, Galatasaray ile Alanyaspor kulüpleri, Berkan Kutlu transferi için görüşmelere başladı. Akdeniz ekibinin en az 3 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.