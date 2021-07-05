Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz orta saha! Berkan Kutlu...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz orta saha! Berkan Kutlu...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı PSV Eindhoven maçına odaklanan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmzılıların Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:42
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz orta saha! Berkan Kutlu...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor formasıyla bu sezon dikkat çeken bir performansa imza atan 23 yaşındaki Berkan Kutlu'yu gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz orta saha! Berkan Kutlu...

Sabah'ın derlediği ve Salim Manav'ın A Spor canlı yayınında aktardığı bilgiye göre, Galatasaray ile Alanyaspor kulüpleri, Berkan Kutlu transferi için görüşmelere başladı. Akdeniz ekibinin en az 3 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz orta saha! Berkan Kutlu...

"İTALYA'DAN RAKİPLERİ VAR"
Salim Manav, "Galatasaray'ın ilgisi olduğu doğru. Berkan, geçen sezon Sion'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Ümit milli takımda da forma giyiyor. Galatasaray'ın bu transferde İtalya'dan da rakipleri var." dedi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz orta saha! Berkan Kutlu...

Alanyaspor'un geçen sezonun başında İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'dan transfer ettiği Berkan Kutlu, bu sezon Akdeniz ekibinde 42 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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