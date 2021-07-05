Son dakika transfer haberleri | Galatasaray ve Trabzonspor'a Alioski müjdesi!

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'la sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'yi gündemine almıştı. İngiliz temsilcisi, Makedon oyuncunun takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

İşte Leeds United'ın resmi internet sitesinden yayınladığı o mesaj;

Alioski'nin Leeds United'da geçirdiği 4 yıllık büyülü süre sona erdi. Alioski'nin kalması için teklifte bulunduk ancak temsilcileriyle anlaşmaya varamadık.

Futbol Direktörü Victor Orta, Kuzey Makedonyalı futbolcunun kulüp için tarihi bir dönemde oynadığı rol için Gjanni'ye övgüde bulundu.

Orta, "Gjanni'nin binaya girdiği anda özel olacağını biliyordum" dedi. "Elland Road'da sözleşmesini imzalarken onun ve ailesinin yüzünde gördüğüm duygu çok güzel bir andı ve Leeds United için her şeyini vereceğinden emindim. Gösterdiği performans beklentilerimi de aştı. Gjanni hem sahada hem de saha dışında olağanüstüydü. Gjanni'ye tüm çabaları için teşekkür ediyor ve kendisine gelecek için başarılar diliyoruz"