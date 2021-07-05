Son dakika spor haberleri: PSV maçında Galatasaray'ın kalesi Fatih Öztürk'e emanet!

Galatasaray'da gözler 20 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda kritik mücadele öncesi Fernando Muslera'nın durumu ise belirsiz...

Uruguay Milli Takımı'nın Copa America kadrosunda yer alan ve Brezilya'da bulunan deneyimli eldiven, ülkesinin Kolombiya'ya elenmesinin ardından Türkiye'ye erken dönebilecek. Fakat corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan '14 gün karantina' şartı nedeniyle valililiğin belirleyeceği bir yerde zorunlu karantinaya girecek. Kısa bir tatil yapması da beklenen kalecinin, 20 Temmuz'da oynanacak ilk PSV maçına yetişmesi oldukça zor görünüyor.

ZORUNLU OLARAK FATİH ÖZTÜRK

Sarı-kırmızılı ekipte Muslera'nın olmaması halinde PSV maçında kaleyi koruyacak isim ise Fatih Öztürk gibi görünüyor...

Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiralayan Galatasaray'ın şu an elinde Fatih Öztürk ve 21 yaşındaki Berk Balaban bulunuyor. Fatih Terim'in PSV karşısına Fatih'le çıkması bekleniyor.