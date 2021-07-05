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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Portekiz basını duyurdu! Luyindama'nın yerine Tomas Ribeiro

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz sezon yaptığı hatalarla dikkat çeken Luyindama'nın takımda kalmasını istemiyor. Bu doğrultuda rotayı, tıpkı Marcao örneğinde olduğu gibi Portekiz'e çeviren kurmaylar Tomas Ribeiro'yu gündemine aldı. İşte Portekiz basınına da yansıyan o gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 20:49
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Portekiz basını duyurdu! Luyindama'nın yerine Tomas Ribeiro

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Eredivisie ekibi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından transfer çalışmaları hızlandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Portekiz basını duyurdu! Luyindama'nın yerine Tomas Ribeiro

İlk olarak takıma yerli isimleri kazandıran sarı-kırmızılılar, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile resmi sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi birkaç takviye daha yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Portekiz basını duyurdu! Luyindama'nın yerine Tomas Ribeiro

Record'da yer alan habere göre; Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendirecek olan Cimbom, Portekiz ekibi Belenenses'te forma giyen Tomas Ribeiro'yu gündemine aldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Portekiz basını duyurdu! Luyindama'nın yerine Tomas Ribeiro

Geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 45 maçta 1 gol kaydeden 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Portekiz basını duyurdu! Luyindama'nın yerine Tomas Ribeiro

TOMAS RIBEIRO KİMDİR?

Tam adı Tomas Aresta Branco Machado Ribeiro olan futbolcu, 30 Nisan 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Futbola Pontinha altyapısında başlayan Portekizli stoper, 2014 yılında Belenenses altyapısına transfer oldu ve 2019 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Ribeiro, önlibero da oynayabiliyor.

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