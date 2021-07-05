Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Portekiz basını duyurdu! Luyindama'nın yerine Tomas Ribeiro

Şampiyonlar Ligi 2 . ön eleme turunda Eredivisie ekibi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 'da başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından transfer çalışmaları hızlandı.

İlk olarak takıma yerli isimleri kazandıran sarı-kırmızılılar, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile resmi sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi birkaç takviye daha yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.