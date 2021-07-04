Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim harekete geçti! Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray 'da Burak Elmas yönetiminden beklenti; yaklaşan PSV maçı öncesi transferleri hızlıca gerçekleştirmesiydi. Ancak yönetim şu ana kadar beklenen açıklamaları yapamadı. Sebep ise önceki dönemlerden gelen farklı konulardaki borçlardı. Başkan ve kurmayları ilk iş olarak oyuncuların geçmişe dönük borçlarını kapatarak hepsinden borçsuzluk kağıdı aldı. Sarı-kırmızılılar bununla ilgili evrakları UEFA'ya gönderdi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre UEFA'ya iki farklı dilde gönderilen bilgi yazısında eski teknik direktör Igor Tudor'a olan 840 bin euro'luk borcun kapatıldığı, ayrıca Oğulcan Çağlayan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulundan çıkan 1.4 milyon euro'luk ceza için de Tahkim Kurulu'nun, yaptıkları itirazı kabul ettiği hatırlatıldı. Bu sayede transfer tahtasının kapanmasının önüne geçen sarı-kırmızılılarda ilk imzanın Barış Alper Yılmaz olması bekleniyor.