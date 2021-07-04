Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim ile yeniden yoluna devam eden sarı kırmızılılar, şampiyon kadroyu oluşturmak için arayışlarını sürdürüyor.



