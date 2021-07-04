Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim ile yeniden yoluna devam eden sarı kırmızılılar, şampiyon kadroyu oluşturmak için arayışlarını sürdürüyor. Çalışmalarını sürdüren Aslan'da Fatih Terim, ayrılacak oyuncuları da netleştirdi. Galatasaray'da 8 oyuncu gözden çıkarıldı. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 10:48
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim ile yeniden yoluna devam eden sarı kırmızılılar, şampiyon kadroyu oluşturmak için arayışlarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını yürüten Aslan'da gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Galatasaray'da 8 oyuncu gözden çıkarıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Bu oyunculardan kendilerine takım bulması istenmesine karşın henüz bir talip çıkmaması ise keyifleri kaçırdı.

İŞTE O İSİMLER:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Falcao

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Diagne

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Feghouli

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Sekidika

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Jimmy Durmaz

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Ozornwafor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

İsmail Çipe

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Fatih Öztürk

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 8 ayrılık birden... (GS spor haberi)

Bu arada Terim, Yunus Akgün, Emin, Ali Yavuz ve Atalay konusunda henüz kararını vermedi. Tecrübeli teknik adam genç oyunculardan en azından ikisini gelecek sezon takımda tutmak istiyor.

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