Son dakika spor haberi: Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzattı!

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu öncesinde Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 71 resmi müsabakada 14 gol attı.

Galatasaray imza sonrası Akbaba'nın sağlık kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA!

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Emre Akbaba "Kulübümle sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum burada gerçekten büyük başarılar gerçekleştirmek istiyorum. Bundan önceki süreçte belki sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu ama umarım ki önümüzdeki iki yıl hem sakatlıksız kazasız belasız geçer ve hem benim için hem takım arkadaşlarım için çok güzel iki yıl olur ve şampiyonluklarla kupalarla süslendirebiliriz.

Evet gerçekten özledim takım arkadaşlarımı da onlarla çalışmayı da. Hocalarımızla birlikte inşallah güzel şekilde çalışmalarımızı yapıp PSV maçına hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.