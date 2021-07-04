Omar başlıyor

Galatasaray, havai fişek patlaması sonucu yüzünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yayımladı. 29 yaşındaki futbolcunun, antrenmanlara kısmi olarak katılmasının planlandığı belirtilirken "Operasyonel süreçleri de devam edecek" denildi.
Galatasaray, havai fişek patlaması sonucu yüzünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yayımladı. 29 yaşındaki futbolcunun, antrenmanlara kısmi olarak katılmasının planlandığı belirtilirken "Operasyonel süreçleri de devam edecek" denildi.