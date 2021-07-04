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Omar başlıyor

Galatasaray, havai fişek patlaması sonucu yüzünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yayımladı. 29 yaşındaki futbolcunun, antrenmanlara kısmi olarak katılmasının planlandığı belirtilirken "Operasyonel süreçleri de devam edecek" denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Omar başlıyor
Galatasaray, havai fişek patlaması sonucu yüzünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yayımladı. 29 yaşındaki futbolcunun, antrenmanlara kısmi olarak katılmasının planlandığı belirtilirken "Operasyonel süreçleri de devam edecek" denildi.
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