Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Maradona: Mario Rui için teklif yetersiz

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Napoli'nin sol beki Mario Rui'yle anılırken transferle ilgili ilginç bir isimden açıklama geldi. Diego Armando Maradona'nın kendisiyle aynı adı taşıyan sosyal medya fenomeni oğlu, sarı-kırmızılı takımın teklifinin yetersiz bulunduğunu söyledi. (GS spor haberi)
Galatasaray,Napoli'nin sol beki Mario Rui'yle anılırken transferle ilgili ilginç bir isimden açıklama geldi. Diego Armando Maradona'nın kendisiyle aynı adı taşıyan sosyal medya fenomeni oğlu, sarı-kırmızılı takımın teklifinin yetersiz bulunduğunu söyledi. Napoli'yle ilgili haberleri değerlendirirken, "Galatasaray ortaya 5 milyon koydu ama Napoli bu teklifi az buldu" dedi.