Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Bilic'ten Fatih Terim'e transfer önerisi: Kim Min-Jae iyi bir seçim!

Marcao'nun yanına potansiyeli uzun bir stoper arayan Galatasaray'da gözler Kim Min-Jae'de… Avrupa'ya gelmek için Çin'in BJ Guoan takımının sözleşme uzatma teklifini geri çeviren 1.90'lık Güney Koreli stoper için Fatih Terim devreye girdi. Terim, Jae için eski dostu Slaven Bilic'le temas kurdu.

Bilic, Koreli oyuncunun Çin Ligi'nin en iyi defans oyuncuları arasında yer aldığını belirterek, "Kim Min-Jae, G.Saray açısından çok iyi bir seçim olur. Kendisini takımda tutmak istedik ama kabul etmedi" dedi. Aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için kolaylık sağlama sözü de verdi