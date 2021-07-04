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Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray çalışmalarına devam etti. Fatih Terim yönetimindeki çalışmaya ısınma hareketleri ile başlayan sarı-kırmızılılar, antrenmanı 2x35 dakikalık 11’e 11 çift kale maç yaparak tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 20:43
Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışmaya ısınma hareketleri ile başlayan sarı-kırmızılılar, antrenmanı 2x35 dakikalık 11'e 11 çift kale maç yaparak tamamladı.

Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını efsane futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da takip etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktör Fatih Terim ile beraber izledi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını salı günü saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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