Diagne sıfır çekti

West Brom'la sözleşmesi biten Mbaye Diagne henüz kampa katılmadı. Senegalli oyuncu çalışmalarına tek başına devam ediyor. Sezon sonunda Premier Lig'den pek çok takımın Diagne'yi isteyeceği iddia ediliyordu. Ancak beklenen olmadı ve şimdiye kadar Galatasaray'ın kapısını kimse çalmadı.
West Brom'la sözleşmesi biten Mbaye Diagne henüz kampa katılmadı. Senegalli oyuncu çalışmalarına tek başına devam ediyor. Sezon sonunda Premier Lig'den pek çok takımın Diagne'yi isteyeceği iddia ediliyordu. Ancak beklenen olmadı ve şimdiye kadar Galatasaray'ın kapısını kimse çalmadı. West Brom da küme düştüğü için Diagne'den vazgeçmişti.