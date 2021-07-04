Son dakika Galatasaray haberleri: 8 oyuncu yolcu

Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray'da gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Falcao, Diagne ve Feghouli'nin yanı sıra Sekidika, Jimmy Durmaz, Ozornwafor, İsmail ve Fatih de gözden çıkarıldı. (GS spor haberi)
Transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray'da gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Falcao, Diagne ve Feghouli'nin yanı sıra Sekidika, Jimmy Durmaz, Ozornwafor, İsmail ve Fatih de gözden çıkarıldı. Bu oyunculardan kendilerine takım bulması istenmesine karşın henüz bir talip çıkmaması ise keyifleri kaçırdı. Bu arada Terim, Yunus Akgün, Emin, Ali Yavuz ve Atalay konusunda henüz kararını vermedi. Tecrübeli teknik adam genç oyunculardan en azından ikisini gelecek sezon takımda tutmak istiyor.