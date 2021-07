Son dakika transfer haberleri: Flaş gelişme! Galatasaray EURO 2020'de Danimarka'lı Stryger Larsen'i izledi

Transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray için fla bir iddia daha geldi. Ünlü gazeteci Nico Schira, Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer gelişmesini paylaştı.

İtalyan gazeteci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Danimarka Çekya maçında Stryger Larsen'i izliyor. Danimarkalı bek, takımı Udinese'den ayrılmak istiyor. Oyuncunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor" ifadesini kullandı.

A #Galatasaray's scout is monitoring Jens #StrygerLarsen today during #Den vs #CZE at #EURO2020. The danish fullback would like to leave #Udinese (his contract expires in 2022) this summer. #transfers