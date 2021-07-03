Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Bruma bombası! Haber yolladı (GS spor haberi)

Galatasaray kanat bölgesi için geçen sezon da takımda top koşturan eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu gündemine almış fakat beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı.

MONACO'DAN SÜRPRİZ KARAR



Nijeryalı futbolcunun transferiyle ilgili son durumu kulübü Monaco'nun aldığı kararın ardından merak konusu oldu.



ONYEKURU OLMADI AMA...



Fransız ekibi son olarak futbolcusu Henry Onyekuru'yu sezon öncesi yapılan kampın kadrosuna dahil etmeye karar vermişti. Bu da Galatasaray'ın planlarını alt üst etti. Sarı-kırmızılı ekip Onyekuru üzüntüsü yaşarken başka bir eski oyuncusundan hiç beklemediği bir haber aldı.

BRUMA'DAN SÜRPRİZ HABER



Galatasaray'ın bir başka eski oyuncusu olan ve kanatta görev alan Bruma'da ise ilginç bir gelişme yaşandı.

G.SARAY'I İSTİYOR&NBSP;



Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV'de forma giyen Portekizli oyuncunun yola sarı-kırmızılı takımla devam etmek istediği ortaya çıktı.



TEKLİF BEKLİYOR



Olympiakos'ta kiralık geçirdiği ve şampiyonluk yaşadığı sezonun ardından bonservisini elinde bulunduran PSV'ye geri dönen Bruma'nın Cimbom'dan teklif beklediği öğrenildi.

HABER YOLLADI



Türkiye'de uzun dönem top koşturan 26 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi eşleşmesi öncesinde Galatasaray'a haber yolladığı belirlendi.

BONSERVİSİ ÇOK, HEDEF KİRALAMA



Hollanda ekibinin 12 milyon euro bonservisle Leipzig'den kadrosuna kattığı ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu kiralık bırakmaya da sıcak baktığı tespit edildi.

15 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ



Bruma, teknik direktör Fatih Terim döneminde 2013'te Sporting'den transfer edilmiş, ardından 15 milyon euro bedelle RB Leipzig'e verilmişti.