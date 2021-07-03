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Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba ile 2 yıl daha!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden biri de Emre Akbaba'ydı. Sarı-kırmızılı kulüp, mukavelesi biten yıldız isimle iki yıl daha anlaşmaya vardı. Akbaba'nın alacağı maaş da belli oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba ile 2 yıl daha!
Kontratı sona erdiği için sezon başı idmana çıkmayan Emre Akbaba'nın, 1 Temmuz itibarıyla takımla çalışmalara başladığı kaydedildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllığına yeniden el sıkışıldı. 2018'de yıllık 1 milyon 750 bin euro'ya imza atan orta saha oyuncusunun bu kez senelik 8 milyon TL kazanacağı öğrenildi.
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