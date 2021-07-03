Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba ile 2 yıl daha!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden biri de Emre Akbaba'ydı. Sarı-kırmızılı kulüp, mukavelesi biten yıldız isimle iki yıl daha anlaşmaya vardı. Akbaba'nın alacağı maaş da belli oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberi)
Kontratısona erdiği için sezon başı idmana çıkmayan Emre Akbaba'nın, 1 Temmuz itibarıyla takımla çalışmalara başladığı kaydedildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllığına yeniden el sıkışıldı. 2018'de yıllık 1 milyon 750 bin euro'ya imza atan orta saha oyuncusunun bu kez senelik 8 milyon TL kazanacağı öğrenildi.