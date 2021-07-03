Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nedim Bajrami, Berkan Kutlu, Kim Min-Jae....

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nedim Bajrami, Berkan Kutlu, Kim Min-Jae....

Son dakika Galatasaray haberleri...Spor Toto Süper Lig'i gol averajıyla 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Burak Elmas ve ekibinin gündeminde Nedim Bajrami, Berkan Kutlu, Kim Min-Jae gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:23
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nedim Bajrami, Berkan Kutlu, Kim Min-Jae.... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nedim Bajrami, Berkan Kutlu, Kim Min-Jae.... | GS haberleri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Transfer dönemi boyunca en çok konuşulan isimlerden biri olan Keçiörengücü futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak yüksek menajer komisyonu sebebiyle süreç uzadı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nedim Bajrami, Berkan Kutlu, Kim Min-Jae.... | GS haberleri

HALİL AKBUNAR

Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'ın, gelen teklifleri Galatasaray'da Fatih Terim ile çalışmak istediği için reddettiği belirtildi. Yeni yabancı kuralının da gelmesiyle Halil Akbunar'ın talipleri arttı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nedim Bajrami, Berkan Kutlu, Kim Min-Jae.... | GS haberleri

BERKAN KUTLU

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta sahanın bonservis bedelini sordu. Alanya'nın 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Berkan için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nedim Bajrami, Berkan Kutlu, Kim Min-Jae.... | GS haberleri

RYAN PORTEOUS

Luyindama'nın ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran ve alternatif bir isim arayışında olan Galatasaray'da stoper arayışları sürüyor. Ryan Porteous, Aslan'ın listesindeki yerini koruyor. 22 yaşındaki stoper için sarıkırmızılıların 1 milyon pound önerdiği belirtiliyordu. Championship ekibi Milwall'ın da 1.88'lik savunmacıyı istediği ve temas kurduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nedim Bajrami, Berkan Kutlu, Kim Min-Jae.... | GS haberleri

NEDİM BAJRAMI

Galatasaray scout ekibinin Fatih Terim'e sunduğu ve onay alan isimlerden olan 22 yaşındaki Nedim Bejrami için girişimler başladı. 2020 yılından beri İtalyan ekibi Empoli'nin forması giyen Nedim Bajrami'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro. Galatasaray transfer için şartları zorlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nedim Bajrami, Berkan Kutlu, Kim Min-Jae.... | GS haberleri

KIM MIN-JAE

Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturan Kim Min-Jae, scout ekibinin raporuyla listeye dahil oldu. Koreli savunmacının bonservis bedeli 2 milyon euro.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nedim Bajrami, Berkan Kutlu, Kim Min-Jae.... | GS haberleri

RONY LOPES

Galatasaray, Sevilla forması giyen kanat oyuncusu Rony Lopes ile ilgileniyor. Fatih Terim'in onay verdiği Lopes, kariyerinde Monaco, Manchester City, Nice gibi takımlarda da forma giydi. Lopes için sarı kırmızılılar, Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürecek.

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Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nedim Bajrami, Berkan Kutlu, Kim Min-Jae.... | GS haberleri

KWADWO ASAMOAH

Galatasaray, daha önce de listesinde yer alan ancak anlaşma sağlayamadığı Kwadwo Asamoah için devreye girdi. Asamoah sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

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