Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nedim Bajrami, Berkan Kutlu, Kim Min-Jae....

BERKAN KUTLU Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta sahanın bonservis bedelini sordu. Alanya'nın 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Berkan için pazarlıklar sürüyor.

RYAN PORTEOUS Luyindama'nın ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran ve alternatif bir isim arayışında olan Galatasaray'da stoper arayışları sürüyor. Ryan Porteous, Aslan'ın listesindeki yerini koruyor. 22 yaşındaki stoper için sarıkırmızılıların 1 milyon pound önerdiği belirtiliyordu. Championship ekibi Milwall'ın da 1.88'lik savunmacıyı istediği ve temas kurduğu ifade edildi.