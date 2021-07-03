Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaraylı bir taraftar Fatih Terim'e jest yaptı! Florya'da...

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı bir taraftar Fatih Terim'e jest yaptı! Florya'da...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın göreve gelir gelmez Florya'ya döndürdüğü teknik direktör Fatih Terim'e bir taraftardan jest geldi. Sarı-kırmızılı taraftar, Florya'da bulunan bir reklam panosuna "Hocam yuvanıza hoş geldiniz" mesajının yer aldığı bir ilan verdi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:59
Son dakika spor haberi: Galatasaraylı bir taraftar Fatih Terim'e jest yaptı! Florya'da...

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle beraber teknik direktör Fatih Terim de takımın başında kalmıştı. Henüz yeni sözleşmeye imza atmasa da görevini sürdüren tecrübeli teknik adam için sarı-kırmızılı bir taraftar tarafından, Florya'da reklam panosuna ilan verildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, "Hocam yuvanıza hoş geldiniz" mesajının yer aldığı reklam panosu büyük ilgi görürken bir kez daha taraftarların gözünde Fatih Terim'in kredisinin sonsuz olduğu belgelendi. Bilindiği gibi 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Fatih Terim ile yeni yönetim her konuda anlaşmış; 21 Haziran'da ise tecrübeli çalıştırıcı, Florya'da mesaiye başlamıştı.

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