Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi nedeniyle erken açan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. PSV maçına kadar kadroyu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı kulüpte Fatih Terim, yıldız ismin üzerini çizdi.
Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi nedeniyle erken açan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. PSV maçına kadar kadroyu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı kulüpte Fatih Terim, yıldız ismin üzerini çizdi.
2 İÇ 2 DIŞ TRANSFER
Galatasaray ilk olarak Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Aytaç Kara ve Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılarda iç transferde ise Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile de sözleşme yenilemişti.
MALİ SORUNLARA RAĞMEN TRANSFER
Elmas ve ekibi mali yönden tahmin edilenden daha büyük sorunlarla karşılaştı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim buna karşın transferde hız kesmeyecek.
PSV MAÇININ BÜYÜK ÖNEMİ VAR
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz'da oynanacak PSV Eindhoven maçı, G.Saray için büyük önem arz ediyor. Galatasaray yönetimi olabildiğince transferleri yetiştirmek istiyor.
TERİM YEDLIN'İN ÜZERİNİ ÇİZDİ
Galatasaray'a devre arasında transfer olan De Andre Yedlin ile devam etmeyi düşünmüyor. Amerikalı sağ bekten istediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim'in, bu oyuncunun yerine yeni bir futbolcu istediği ortaya çıktı.
YOLLAR AYRILACAK
Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kazanın ardından devre arasında transfer olan ve 2 yıl daha kontratı olan Yedlin'le yollarını ayırma kararı aldı.
HEDEF LARSEN
Sarı-kırmızılıların ilk hedefinin ise Jens Stryger Larsen olduğu öğrenildi. Udinese'nin Danimarkalı sağ beki için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların karşısına 4 milyon euroluk bir fatura çıktı.
2.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Milliyet'in haberine göre; İtalyan yöneticilerin bu oyuncunun bonservisi için bu rakamı istediği dile getirildi. 30 yaşındaki futbolcu için pazarlıkları sürdüren Cimbom ise 2.5 milyon Euro teklif etti.
FUTBOLCU SICAK BAKIYOR
Kulüple görüşmelerin sürdüğü, futbolcu tarafında ise herhangi bir pürüz bulunmadığı belirtildi.
OZAN KABAK HAMLESİ
Bu arada Galatasaray, Ozan Kabak'ı bir yıl kiralamak için Schalke'nin kapısını çaldı. Ancak Alman kulübü, önceliklerinin satış olduğunu dile getirdi.
SOĞUK ODANIN SPONSORU KÖLN'DEN
Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin soğuk oda sponsorluğunu üstlendi ve çalışma tamamlandı. Aynı zamanda yurt dışında yaşayan kulüp üyelerinin bir arada olduğu GS World Derneği'nin de başkanlığını yapan Yakup Peker, "Galatasarayımıza hizmet etmek bir şereftir, bir onurdur. Bana bu onuru yaşatanlara teşekkür ediyorum. İyi ki Galatasaraylıyım" dedi.