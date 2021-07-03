Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

OZAN KABAK HAMLESİ Bu arada Galatasaray , Ozan Kabak'ı bir yıl kiralamak için Schalke'nin kapısını çaldı. Ancak Alman kulübü, önceliklerinin satış olduğunu dile getirdi.

SOĞUK ODANIN SPONSORU KÖLN'DEN



Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin soğuk oda sponsorluğunu üstlendi ve çalışma tamamlandı. Aynı zamanda yurt dışında yaşayan kulüp üyelerinin bir arada olduğu GS World Derneği'nin de başkanlığını yapan Yakup Peker, "Galatasarayımıza hizmet etmek bir şereftir, bir onurdur. Bana bu onuru yaşatanlara teşekkür ediyorum. İyi ki Galatasaraylıyım" dedi.