Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızıılılarda yıldız oyuncunun üzeri çizildi. Terim, o oyuncunun yerine ise transfer etmek istediği oyuncuyu belirledi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:32 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:46
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi nedeniyle erken açan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. PSV maçına kadar kadroyu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı kulüpte Fatih Terim, yıldız ismin üzerini çizdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

2 İÇ 2 DIŞ TRANSFER

Galatasaray ilk olarak Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Aytaç Kara ve Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılarda iç transferde ise Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile de sözleşme yenilemişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

MALİ SORUNLARA RAĞMEN TRANSFER

Elmas ve ekibi mali yönden tahmin edilenden daha büyük sorunlarla karşılaştı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim buna karşın transferde hız kesmeyecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

PSV MAÇININ BÜYÜK ÖNEMİ VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz'da oynanacak PSV Eindhoven maçı, G.Saray için büyük önem arz ediyor. Galatasaray yönetimi olabildiğince transferleri yetiştirmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

TERİM YEDLIN'İN ÜZERİNİ ÇİZDİ

Galatasaray'a devre arasında transfer olan De Andre Yedlin ile devam etmeyi düşünmüyor. Amerikalı sağ bekten istediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim'in, bu oyuncunun yerine yeni bir futbolcu istediği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

YOLLAR AYRILACAK

Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kazanın ardından devre arasında transfer olan ve 2 yıl daha kontratı olan Yedlin'le yollarını ayırma kararı aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

HEDEF LARSEN

Sarı-kırmızılıların ilk hedefinin ise Jens Stryger Larsen olduğu öğrenildi. Udinese'nin Danimarkalı sağ beki için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların karşısına 4 milyon euroluk bir fatura çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

2.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Milliyet'in haberine göre; İtalyan yöneticilerin bu oyuncunun bonservisi için bu rakamı istediği dile getirildi. 30 yaşındaki futbolcu için pazarlıkları sürdüren Cimbom ise 2.5 milyon Euro teklif etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

FUTBOLCU SICAK BAKIYOR

Kulüple görüşmelerin sürdüğü, futbolcu tarafında ise herhangi bir pürüz bulunmadığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

OZAN KABAK HAMLESİ

Bu arada Galatasaray, Ozan Kabak'ı bir yıl kiralamak için Schalke'nin kapısını çaldı. Ancak Alman kulübü, önceliklerinin satış olduğunu dile getirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! 1 ayrılık 1 transfer... (GS spor haberi)

SOĞUK ODANIN SPONSORU KÖLN'DEN

Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin soğuk oda sponsorluğunu üstlendi ve çalışma tamamlandı. Aynı zamanda yurt dışında yaşayan kulüp üyelerinin bir arada olduğu GS World Derneği'nin de başkanlığını yapan Yakup Peker, "Galatasarayımıza hizmet etmek bir şereftir, bir onurdur. Bana bu onuru yaşatanlara teşekkür ediyorum. İyi ki Galatasaraylıyım" dedi.

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