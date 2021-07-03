Marcao idmanda

Antrenmana çıkmadığı için durumu merak edilen Marcao, takımla çalışmalara başladı. Brezilyalı stoperin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ülkesinden geldiği için karantinaya alındığı ve bu sürenin bittiği öğrenildi. Marcao, PSV maçında forma giyebilecek.
Antrenmana çıkmadığı için durumu merak edilen Marcao, takımla çalışmalara başladı. Brezilyalı stoperin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ülkesinden geldiği için karantinaya alındığı ve bu sürenin bittiği öğrenildi. Marcao, PSV maçında forma giyebilecek.