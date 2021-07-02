Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan operasyonu! O rakam gözden çıkarıldı

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan operasyonu! O rakam gözden çıkarıldı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kaan Ayhan ısrarı sürüyor. Sarı-kırmızılılarda yönetici Işıtan Gün'ün, milli yıldızın kulübü Sassuolo ile masaya oturacağı öğrenildi. Aslan, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan 26 yaşındaki futbolcu için şartları zorlayacak. İşte Galatasaray'ın Kaan Ayhan için gözden çıkardığı rakam ve flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan operasyonu! O rakam gözden çıkarıldı

Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in transferini en çok istediği isimlerden biri olan Kaan Ayhan için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar'ın futboldan sorumlu yöneticisi Işıtan Gün'ün kulüpten yetki alan bir menajer ile İtalya'ya gittiği öğrenildi. Gün, Sasusolo kulübü ile masaya oturacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan operasyonu! O rakam gözden çıkarıldı

KAAN İLE ANLAŞMA TAMAM

G.Saray milli futbolcu ile her konuda anlaşmış, Sassuolo ile pazarlıklara başlamıştı. Ancak son yapılan görüşmelerde İtalyanlar'ın transferde zorluk çıkarması üzerine harekete geçildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan operasyonu! O rakam gözden çıkarıldı

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE PEŞİNDE

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Kaan için ısrarcı olması, Sarı-Kırmızılılar'ın bu hamlesinde önemli bir rol oynadı. Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcu için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan operasyonu! O rakam gözden çıkarıldı

TERİM FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ

Terim hem stoper hem sağ bek hem de ön libero bölgesinde oynayabilen Kaan'ı mutlaka takımda görmek istiyor. Yıldız futbolcu da milli takımda hocalığını yapan Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'a çok daha sıcak bakıyor.

SON DAKİKA