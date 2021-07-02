Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim önderliğinde devam eden Galatasaray, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.
Transfer girişimlerine de hız kesmeden devam eden Aslan, şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katarken birçok isimle de temaslarına devam ediyor.
Dış transferin yanı sıra, iç transferde de görüşmelere devam eden Galatasaraylı kurmaylar bazı isimlerden olumlu dönüş alırken, takımdaki geleceği en merak edilen isimlerden biri 2018 yılında Alanyaspor'dan kadroya katılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Akbaba...