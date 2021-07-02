Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın gündemi dış transferin yanı sıra, iç transferde de oldukça hareketli. Geçtiğimiz sezon kıl payı kaçan şampiyonluğun telafisini yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, yeni yabancı kuralı sonrası sözleşmesi biten Türk oyuncuları kadroda tutmak için girişimlere başladı. Peki bu isimlerden olan Emre Akbaba takımda kalacak mı? İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 16:22
Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim önderliğinde devam eden Galatasaray, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

Transfer girişimlerine de hız kesmeden devam eden Aslan, şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katarken birçok isimle de temaslarına devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

Dış transferin yanı sıra, iç transferde de görüşmelere devam eden Galatasaraylı kurmaylar bazı isimlerden olumlu dönüş alırken, takımdaki geleceği en merak edilen isimlerden biri 2018 yılında Alanyaspor'dan kadroya katılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Akbaba...

Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

Yabancı kuralını dikkate alarak Linnes ve Donk'a veda eden sarı-kırmızılı kulüpte Emre Akbaba kıymete bindi.

Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

Süper Lig'in dışında futbol altyapısını aldığı Fransa'dan da teklifler alan Emre'yi yeni sözleşme konusunda yeni yönetimin ikna ettiği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

9.2 milyon TL kazanan Emre Akbaba'nın ücretinde 1 milyon TL üzeri indirim yaptığı ve 8.2 milyon TL'ye imza attığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

Fatih Terim'in 'Kalsın' raporunu verdiği 28 yaşındaki oyuncu, KAP bildirimi yapılır yapılmaz Florya'da takımla çalışmalara başlayacak.

Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

EMRE AKBABA KİMDİR?
4 Ekim 1992 yılında Fransa'nın Montfermeil kentinde dünyaya gelen Emre Akbaba, 2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başladı.

Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yaptı.

Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba kalacak mı? İşte Galatasaray'ın planı

Orta saha mevkiinde forma giyen Türk millî futbolcudur. Emre Akbaba, 2018 yılından beri Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyiyor.

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