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Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kenan Karaman transferinde bir adım önde!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Galatasaray, Kenan Karaman için kıyasıya bir yarışa girdi. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak transferde avantaj sağlamaya çalışırken, Galatasaray ise karşı hamle olarak cazip bir teklif sunarak transferde bir adım öne geçti. İşte Cimbom'un Kenan Karaman teklifi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 10:00
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kenan Karaman transferinde bir adım önde!

Onyekuru için Monaco ile anlaşamayan Galatasaray'da kanat forveti olarak Kenan Karaman ön plana çıktı. Kenan'ı Beşiktaş da istiyor ancak Galatasaray'ın siyah- beyazlı ekipten daha yüksek bir maaş önermesi nedeniyle bir adım önde olduğu belirtiliyor. Ayrıca Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın merkez santrfor istemesi nedeniyle de çok istekli değil.

CİMBOM'DAN 3 YIL İÇİN 4.5 MİLYON EURO!

Öte yandan Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Kenan Karaman'a Galatasaray'ın 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşma teklif ettiği öğrenildi. Ayrıca bonservisi elinde olması nedeniyle de 750 bin euro'dan yine 3 yılda 2.25 milyon euro'ya tamamlanmak üzere imza parası önerildiği bildirildi.

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