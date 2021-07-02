Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim liderliğinde devam eden Galatasaray transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılılar yeni yönetimle borçsuzluk kağıdını eline alması sonrası birçok isimle temaslarını resmileştirirken, somut adımlar da atmaya başladı. Mutlak şampiyonluk arzulayan Aslan, mali tablonun pozitife çevrilmesinin ardından transfer bombalarını ardı ardına patlatabilir. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 09:57 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 10:14
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

Yeni başkan Burak Elmas'ın ilk iş olarak Fatih Terim'i tekrar takımın başına getirmesiyle çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray yeni sezonda, kıl payı kaçan şampiyonluğun telafini yaparak kupayı müzesine götürmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

Planlarını bu yönde yapan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Burak Elmas ile beraber yalnızca saha içerisinde değil saha dışında ve mali anlamda da problemleri çözüme kavuşturmak, yapılacak kritik hamlelerle mali tabloyu pozitife çevirmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

"Mali tabloyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Şikayet edip insanları kırmak yerine sorunları çözmenin daha uygun olduğunu düşünüyoruz." diyen ve ilk olarak futbolcuların ödenmeyen ücretleri nedeniyle alınamayan borçsuzluk kağıdı sorunu ortadan kaldıran Elmas ve ekibi, bu konunun çözüme kavuşmasının ardından farklı problemlerin çözümleri için çalışmalarına hız vermiş durumda.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

Öte yandan geçmiş yönetimlerden kalan tazminat sorunların çözüme kavuşmasıyla, taraftarı en çok heyecanlandıran ve yönetimden en büyük beklentilerinden biri olan transferde tahta yeniden açıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

Burak Elmas yönetimi Tudor'un faizler dahil 800 bin Euro civarındaki tazminatı ile Oğulcan'ın transferiyle ilgili kesilen 1.2 milyon Euro'nun Çaykur Rizespor'a taksitle ödenmesi konusunda el sıkışıldığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

Böylece Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara başta olmak üzere yeni alınan oyuncuların TFF'yi bildirimleri yapılabilecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

Peki Galatasaray'ın transfer tahtasında hangi hedefler var? İşte yanıtı...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

KAAN AYHAN
Galatasaray, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızlarından Kaan Ayhan ile ilgileniyordu. Milli futbolcunun transferinin imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

ERCAN KARA
Genç bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Rapid Wien forması giyen Ercan Kara'yı gündemine aldı. Milliyet'in haberine göre; Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara için Galatasaray dışında Championship ekiplerinden Swansea City'nin de devrede olduğu iddia ediliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

GEDSON FERNANDES
Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. Transfer için Fatih Terim, Rui Costa ile sık sık görüşüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

ALIOU DIENG
Galatasaray gelecek sezon rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor. Aliou Dieng, sarı kırmızılı ekibin gündemine geldi. Al Ahly'de forma giyen Aliou Dieng için satın alma opsiyonlı kiralama teklifi yapılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

RIECHEDLY BAZOER
Riechedly Bazoer, Luyindama'nın satılması halinde Galatasaray'ın stopere düşündüğü isimlerden birisi. Menajerler tarafından önerilen Bazoer için sarı kırmızılı ekip beklemeye geçti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

GASTON RAMIREZ
Yeni Asır'da yer alan habere göre yönetim, Galatasaray, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Gaston Ramirez'i gündemine aldı. Fatih Terim'in çok istediği oyuncu için harekete geçecek olan yönetim, Sampdoria ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

PAULINHO
Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübü Guangzhou'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldızın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Galatasaray, Brezilyalı yıldızın transferi için Atletico Madrid gibi devlerle yarışıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

VEDAT MURIQI
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, Lazio'da beklenen performası sergileyemedi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için devrede. Lazio'nun Muriqi için vereceği kararın arından harekete geçilecek.

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