Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer tahtası açıldı! Vedat Muriqi, Kaan Ayhan, Paulinho...

Planlarını bu yönde yapan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Burak Elmas ile beraber yalnızca saha içerisinde değil saha dışında ve mali anlamda da problemleri çözüme kavuşturmak, yapılacak kritik hamlelerle mali tabloyu pozitife çevirmek istiyor.

"Mali tabloyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Şikayet edip insanları kırmak yerine sorunları çözmenin daha uygun olduğunu düşünüyoruz." diyen ve ilk olarak futbolcuların ödenmeyen ücretleri nedeniyle alınamayan borçsuzluk kağıdı sorunu ortadan kaldıran Elmas ve ekibi, bu konunun çözüme kavuşmasının ardından farklı problemlerin çözümleri için çalışmalarına hız vermiş durumda.