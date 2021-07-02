Kenan için bir adım önde

Onyekuru için Monaco ile anlaşamayan Galatasaray'da kanat forveti olarak Kenan Karaman ön plana çıktı. Kenan'ı Beşiktaş da istiyor ancak Galatasaray'ın siyah- beyazlı ekipten daha yüksek bir maaş önermesi nedeniyle bir adım önde olduğu belirtiliyor. Ayrıca Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın merkez santrfor istemesi nedeniyle de çok istekli değil.



Öte yandan Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Kenan Karaman'a Galatasaray'ın 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşma teklif ettiği öğrenildi. Ayrıca bonservisi elinde olması nedeniyle de 750 bin euro'dan yine 3 yılda 2.25 milyon euro'ya tamamlanmak üzere imza parası önerildiği bildirildi.