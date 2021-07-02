Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

Yeni sezon için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray, birçok isimle temaslarını sürdürürken Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferinde mutlu sona ulaşmıştı.
Yurt dışından birçok isimle ilgilendiği bilinen Sarı-Kırmızılılar, Terim'in direktifleri doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ederken, Saracchi ile yolların ayrılması sonrası sol bek bölgesine öncelik verirken, Portekizli oyuncu Mario Rui ile ciddi şekilde ilgilendiği biliniyordu.
Galatasaray'ın sol bek adayları arasında ismi en yüksek sesle dillendirilen Napoli'nin Portekizli oyuncusu Mario Rui ve transfer süreciyle ilgili İtalyan Gazeteci Ciro Venerato dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.