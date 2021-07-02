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Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

Son dakika spor haberi... Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray birçok isimle temaslarını sıklaştırırken Marcelo Saracchi ayrılığı sonrası sol bek mevki için Napoli'nin 30 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Mario Rui'yi listenin başına yazmıştı. Günden güne yeni gelişmelerin yaşandığı bu transfer için İtalyan ekibi ile müzakere halinde olan Galatasaray'a Napoli'den yanıt geldi. İşte detaylar... / fotomac.com.tr-DIŞ HABER (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 11:12
Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

Yeni sezon için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray, birçok isimle temaslarını sürdürürken Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferinde mutlu sona ulaşmıştı.

Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

Yurt dışından birçok isimle ilgilendiği bilinen Sarı-Kırmızılılar, Terim'in direktifleri doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ederken, Saracchi ile yolların ayrılması sonrası sol bek bölgesine öncelik verirken, Portekizli oyuncu Mario Rui ile ciddi şekilde ilgilendiği biliniyordu.

Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

Galatasaray'ın sol bek adayları arasında ismi en yüksek sesle dillendirilen Napoli'nin Portekizli oyuncusu Mario Rui ve transfer süreciyle ilgili İtalyan Gazeteci Ciro Venerato dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

"EKONOMİK OLARAK ZOR"
Venerato, Galatasaray ile Napoli'nin anlaşmasının çok zor olduğunu ve transferin ekonomik olarak oldukça zor göründüğünü ifade ederken "Galatasaray, gerçekten Mario Rui ile ilgileniyor. Ancak bu transferin olması hiç kolay değil. İki taraf pazarlıkları sürdürüyor ama ekonomik zorluklar var" dedi.

Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

İtalyan gazeteci, "Öncelikle Portekizli oyuncu, Napoli'de aldığından daha yüksek bir maaş talep ediyor. Başkansa kapıyı 15 milyon eurodan açtı, ancak 6-7 milyon euroya ineceği belirtiliyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından, İtalya'dan transfer ile alakalı olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

İtalya'nın önemli basın organlarından Corriere dello Sport'un 'zor' olarak tanımladığı Mario Rui Galatasaray transferi hakkında ilginç bilgiler verdi.

Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

Galatasaray ve Napoli arasındaki Rui pazarlığının sürdüğünü belirtilirken, oyuncunun yüksek maaş talebinin yanında İtalyan kulübünün de 5 milyon Euro teklif eden Galatasaray'dan ücrette 2 milyon Euro'luk daha bir iyileştirme yapması talebinde bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

Napoli'nin bu konuda ısrarcı olduğunun altı çizilirken, 'fiyat artışı için bastırıyor' ifadesi kullanıldı.

Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

MARIO RUI KİMDİR?
2018 yılında Roma'dan Napoli'ye transfer olan Mario Rui, kariyerinde daha önce uzun yıllar İtalya'da forma giydi.

Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

2004/2011 dönemlerinde Portekiz'de Sporting ve Benfica'da oynadıktan sonra İtalya'nın yolunu tutan Mario Rui, geçtiğimiz sezon Serie A'da 27 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. Mario Rui geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta oynadı.

Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

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