Galatasaray'ın Mario Rui müzakereleri sürüyor! İşte Napoli'nin talebi...

"EKONOMİK OLARAK ZOR"

Venerato, Galatasaray ile Napoli'nin anlaşmasının çok zor olduğunu ve transferin ekonomik olarak oldukça zor göründüğünü ifade ederken "Galatasaray, gerçekten Mario Rui ile ilgileniyor. Ancak bu transferin olması hiç kolay değil. İki taraf pazarlıkları sürdürüyor ama ekonomik zorluklar var" dedi.