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Galatasaray'a Viking maestro! Fatih Terim'in gözdesi Marcus Ingvartsen için pazarlıklar başladı

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezon orta sahayı emanet edeceği ismi arıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda harekete eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi, rotasını Marcus Ingvartsen'e çevirdi. Öte yandan Cimbom, Ingvartsen transferi için pazarlıklara başladı. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'a Viking maestro! Fatih Terim'in gözdesi Marcus Ingvartsen için pazarlıklar başladı

Savaşçı bir 10 numara arayan Galatasaray rotasını Almanya'ya kırdı. Cimbom, Bundesliga'da Union Berlin forması giyen Marcus İngvartsen'e talip oldu. Teknik Direktör Fatih Terim'in bizzat istediği isimler arasında bulunan 25 yaşındaki Danimarkalı maestro, kulübüyle sözleşmesinin son senesine girdi.

Galatasaray'a Viking maestro! Fatih Terim'in gözdesi Marcus Ingvartsen için pazarlıklar başladı

3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu için 2 milyon euro bütçe ayıran sarı-kırmızılı takım, Alman ekibiyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Viking maestro! Fatih Terim'in gözdesi Marcus Ingvartsen için pazarlıklar başladı

UNION BERLIN YERİNE GENKI'Yİ ALDI

10 numara bölgesini Hannover 96'dan transfer ettiği Genki Haraguchi ile güçlendiren Union Berlin'in, Ingvartsen'in satışına izin vermesi bekleniyor. Futbolcuyu bir an önce ikna etmek için de Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak. Sol ayağını kullanan 1.87 boyundaki İngvartsen, güçlü fiziğine rağmen ince bileklere sahip. Geçen sezon Union'da 31 maça çıkan Danimarkalı yıldız, 3 gol atarken, 7 de asist yaptı. Tüm sezon boyunca sadece 4 kez sarı kart gören Ingvartsen, sakatlığı dolayısıyla 5 maç kaçırdı.

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