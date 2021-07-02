Galatasaray'a Viking maestro! Fatih Terim'in gözdesi Marcus Ingvartsen için pazarlıklar başladı

UNION BERLIN YERİNE GENKI'Yİ ALDI



10 numara bölgesini Hannover 96'dan transfer ettiği Genki Haraguchi ile güçlendiren Union Berlin'in, Ingvartsen'in satışına izin vermesi bekleniyor. Futbolcuyu bir an önce ikna etmek için de Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak. Sol ayağını kullanan 1.87 boyundaki İngvartsen, güçlü fiziğine rağmen ince bileklere sahip. Geçen sezon Union'da 31 maça çıkan Danimarkalı yıldız, 3 gol atarken, 7 de asist yaptı. Tüm sezon boyunca sadece 4 kez sarı kart gören Ingvartsen, sakatlığı dolayısıyla 5 maç kaçırdı.