Galatasaray'a Viking maestro! Fatih Terim'in gözdesi Marcus Ingvartsen için pazarlıklar başladı

Savaşçı bir 10 numara arayan Galatasaray rotasını Almanya'ya kırdı. Cimbom, Bundesliga'da Union Berlin forması giyen Marcus İngvartsen'e talip oldu. Teknik Direktör Fatih Terim'in bizzat istediği isimler arasında bulunan 25 yaşındaki Danimarkalı maestro, kulübüyle sözleşmesinin son senesine girdi.
3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu için 2 milyon euro bütçe ayıran sarı-kırmızılı takım, Alman ekibiyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.
UNION BERLIN YERİNE GENKI'Yİ ALDI
10 numara bölgesini Hannover 96'dan transfer ettiği Genki Haraguchi ile güçlendiren Union Berlin'in, Ingvartsen'in satışına izin vermesi bekleniyor. Futbolcuyu bir an önce ikna etmek için de Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak. Sol ayağını kullanan 1.87 boyundaki İngvartsen, güçlü fiziğine rağmen ince bileklere sahip. Geçen sezon Union'da 31 maça çıkan Danimarkalı yıldız, 3 gol atarken, 7 de asist yaptı. Tüm sezon boyunca sadece 4 kez sarı kart gören Ingvartsen, sakatlığı dolayısıyla 5 maç kaçırdı.