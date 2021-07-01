Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: İtalyan gazeteci duyurdu! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Son dakika transfer haberleri: İtalyan gazeteci duyurdu! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim'le yola devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, sol bek mevkisi için Alioski, Van Aanholt ve Moreno'yu gündemine alırken, İtalya'dan ise sürpriz bir iddia daha geldi. Sarı-kırmızılıların, Napoli'li Mario Rui ile de temasa geçtiği ve Portekizli yıldızın menajerini İstanbul'a davet ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 16:21
Son dakika transfer haberleri: Ünlü isim duyurdu! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın getirilmesiyle birlikte teknik direktör Fatih Terim'le ola devam eden Galatasaray'da transfer harekatı başladı. İlk olarak Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Terim'in raporu doğrultusunda diğer mevkiler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Ünlü isim duyurdu! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Cimbom, bu transferde önceliğini bu mevkiye verirken, birçok ismi de gündemine almıştı. Alioski, Alex Moreno ve Van Aanholt'la temasa geçen sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia daha geldi.

Son dakika transfer haberleri: Ünlü isim duyurdu! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Mario Rui için harekete geçtiğini ve Portekizli yıldızın menajerini transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a davet ettiğini yazdı.

Son dakika transfer haberleri: Ünlü isim duyurdu! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Schira, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rui'nin menajeri Ludovic Fattizzo'nun İstanbul'a gelip Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturacağını öne sürdü. Haberde, Rui'nin sarı-kırmızılıların bir numaralı sol bek adayı olduğu da ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Ünlü isim duyurdu! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

MARIO RUI KİMDİR?

2018 yılında Roma'dan Napoli'ye transfer olan Mario Rui, kariyerinde daha önce uzun yıllar İtalya'da forma giydi. 2004/2011 dönemlerinde Portekiz'de Sporting ve Benfica'da oynadıktan sonra İtalya'nın yolunu tutan Mario Rui, geçtiğimiz sezon Serie A'da 27 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. Mario Rui geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta oynadı.

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