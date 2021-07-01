Son dakika transfer haberleri: İtalyan gazeteci duyurdu! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın getirilmesiyle birlikte teknik direktör Fatih Terim'le ola devam eden Galatasaray'da transfer harekatı başladı. İlk olarak Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Terim'in raporu doğrultusunda diğer mevkiler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Cimbom, bu transferde önceliğini bu mevkiye verirken, birçok ismi de gündemine almıştı. Alioski, Alex Moreno ve Van Aanholt'la temasa geçen sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia daha geldi.