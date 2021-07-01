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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Abdou Harroui teklifi belli oldu!

Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlayan ve Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk'ü kadrosuan katan Galatasaray'da harekat sürüyor... Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, son olarak Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui'yi gündemine aldı. Galatasaray yönetiminin 23 yaşındaki futbolcu için Hollanda ekibiyle masaya oturduğu ve resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 13:04
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Abdou Harroui teklifi belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda son olarak bu bölge için Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui gündeme geldi. Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro teklif vereceği iddia edildi.

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Sparta Rotterdam forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Harroui son olarak Hollanda U21 Takımı'nda oynadı.

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