Son dakika transfer haberi: Paulinho'da tek kalan Galatasaray'dan flaş karar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oıynayacağı PSV maçı öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Brezilyalı yıldız Paulinho'yu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ederken, Paulinho ile ilgili gelen haberler bu kez olumsuz.

Kısa süre önce Corinthians son olarak da Fluminense, Paulinho için pazarlık masasına oturdu. Ancak 4 milyon euro'luk cevap sonrasında iki kulüp de geri adım atmak zorunda kaldı. Galatasaray'ın da şu an için böyle bir rakamı vermeyi düşünmediği öğrenildi. Bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldıza, indirim yapması durumunda görüşmelere kaldığı yerden devam edileceği iletildi.