Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Paulinho'da tek kalan Galatasaray'dan flaş karar!

Son dakika transfer haberi: Paulinho'da tek kalan Galatasaray'dan flaş karar!

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Paulinho'yu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların bir süredir peşinde olduğu Paulinho ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Yıldız ismin transferinde tek kalan Aslan, yüksek maaş talebi nedeniyle görüşmeleri beklemeye aldı. İşte gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 09:31
Son dakika transfer haberi: Paulinho'da tek kalan Galatasaray'dan flaş karar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oıynayacağı PSV maçı öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Brezilyalı yıldız Paulinho'yu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ederken, Paulinho ile ilgili gelen haberler bu kez olumsuz.

Kısa süre önce Corinthians son olarak da Fluminense, Paulinho için pazarlık masasına oturdu. Ancak 4 milyon euro'luk cevap sonrasında iki kulüp de geri adım atmak zorunda kaldı. Galatasaray'ın da şu an için böyle bir rakamı vermeyi düşünmediği öğrenildi. Bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldıza, indirim yapması durumunda görüşmelere kaldığı yerden devam edileceği iletildi.

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