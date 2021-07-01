Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Jimmy Durmaz Galatasaray'dan ayrılıyor! Süper Lig'den...

Son dakika transfer haberi: Jimmy Durmaz Galatasaray'dan ayrılıyor! Süper Lig'den...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Kadroda düşünülmeyen oyunculardan olan Jimmy Durmaz'a 4-5 kulüpten teklif geldiği belirtildi. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 09:24
Son dakika transfer haberi: Jimmy Durmaz Galatasaray'dan ayrılıyor! Süper Lig'den...

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, Galatasaray'a dönmüştü. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in planları arasında yer almayan tecrübeli futbolcuya Süper Lig'de 4-5 kulübün teklif yaptığı ifade edildi.

32 yaşındaki kanat oyuncusu Jimmy Durmaz'ın, kararını verdikten sonra alacaklarına karşılık olarak sözleşmesinin feshedileceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2022'de sona erecek Jimmy Durmaz, Karagümrük'te çıktığı 31 karşılaşmada 3 gol atarken 3 de asist yapmıştı.

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