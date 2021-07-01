Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne sıkıntısı!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne sıkıntısı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hem iç hem de dış transfer için yoğun mesai harcanıyor. Takımdaki geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne ile ilgili de karar verildi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 15:10
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne sıkıntısı!

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan PSV Eindhoven ile oynayacağı maça hazırlanırken diğer yandan da transfere yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılılarda, gelecek ve gidecek isimler yavaş yavaş netleşiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne sıkıntısı!

Takımdaki geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Mbaye Diagne... Galatasaray, Senegalli futbolcuyla ilgili kararını verdi. Tecrübeli isim, teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne sıkıntısı!

Diagne için gelecek teklifler bekleniyor ancak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Senegalli golcü için şimdiye kadar herhangi bir müracaat yok.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne sıkıntısı!

Sarı-kırmızılı kulübün, iki yıl daha sözleşmesi bulunan Diagne'yi 6 milyon euro'ya satmaya hazır olduğu belirtiliyor. 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Juventus, Ajaccio, Shabab, TJ Teda, Kasımpaşa ve Club Brugge gibi takımlarda forma giydi.

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