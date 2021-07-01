Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne sıkıntısı!

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan PSV Eindhoven ile oynayacağı maça hazırlanırken diğer yandan da transfere yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılılarda, gelecek ve gidecek isimler yavaş yavaş netleşiyor.

Takımdaki geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Mbaye Diagne... Galatasaray, Senegalli futbolcuyla ilgili kararını verdi. Tecrübeli isim, teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almıyor.